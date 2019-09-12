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РИА Новости

Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России

15:07 12.09.2019 (обновлено: 01:26 13.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин во время Ялтинского международного экономического форума
Глава ДНР Денис Пушилин во время Ялтинского международного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
"Перед нами стоит одна задача — максимальная интеграция в российское пространство. В идеале — войти в состав России на правах федерального округа", — сказал Пушилин.
По его словам, народ Донбасса "настроен оптимистично" после того, как Владимир Путин подписал указ о выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР по упрощенной системе.
Российский лидер подписал документ 24 апреля. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.
За следующие четыре месяца российские паспорта получили более 15 тысяч жителей.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Глава ДНР Денис Пушилин
8 сентября, 14:47РИА Новости
В ДНР сообщили о планах по запуску железнодорожного сообщения с Россией
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Обсудить 176
Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРДенис ПушилинУкраина
Популярные комментарии
Есть ещё вариант, будем жить дружно без русофобии и предательств. )
12 сентября, 15:39
Данил Некипелов
22912812030
А почему вы нам говорите ,а не гражданам Украины с той и другой стороны ? Законы принимали там ,людей в доме профсоюзов сжигали там ,бомбили города авиацией с мирным своим населением там ,пенсии своим гражданам не выплачивают там .... А вы к нам с такими просьбами .... Вы действуете как провокатор.
12 сентября, 15:54
Данил Некипелов
136060332
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