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РИА Новости

Выступление Дмитрия Медведева на заседании Мосфинфорума. Прямая трансляция

15:46 12.09.2019
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Премьер-министр Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Московского финансового форума.
Тема конференции — возможности российской экономики с точки зрения опережающего развития.
В заседании также принимают участие первый заместитель председателя правительства — министр финансов Антон Силуанов, представители бизнес-сообщества и общественных организаций, российские и международные эксперты.
Мосфинфорум проходит 12-13 сентября в Манеже, на его первый день запланировано 16 деловых сессий. Участники будут обсуждать реформы в системе государственных закупок, возможности повышения качества управленческих решений при оказании государственной поддержки.
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Московский финансовый форум-2019Дмитрий МедведевРоссияЭкономика
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