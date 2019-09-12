Выступление Дмитрия Медведева на заседании Мосфинфорума. Прямая трансляция

В заседании также принимают участие первый заместитель председателя правительства — министр финансов Антон Силуанов, представители бизнес-сообщества и общественных организаций, российские и международные эксперты.

Мосфинфорум проходит 12-13 сентября в Манеже, на его первый день запланировано 16 деловых сессий. Участники будут обсуждать реформы в системе государственных закупок, возможности повышения качества управленческих решений при оказании государственной поддержки.