Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с Собчак

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов перед церемонией награждения премией "Человек года" по версии журнала GQ

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов сильно похудел перед свадьбой с телеведущей Ксенией Собчак. Об этом "Комсомольской правде" Режиссер Константин Богомолов сильно похудел перед свадьбой с телеведущей Ксенией Собчак. Об этом "Комсомольской правде" рассказала знакомая пары.

"Он счастливый, довольный. Говорит, что похудел на 18 килограммов к свадьбе. Глаза светятся", – сообщила она.

По словам подруги режиссера, Богомолов сделал предложение Собчак в день, когда она получила документы о разводе с бывшим мужем.

Ранее СМИ сообщили, что церемония бракосочетания пройдет 13 сентября в Москве. Приглашение на банкет получили почти 300 человек.