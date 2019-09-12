Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T14:38Z
https://ria.ru/20190912/1558615936.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155861/56/1558615618_255:72:2094:1106_1036x0_80_0_0_ab5d5c2da2e53f8a3800c00893c37644.jpg
РИА Новости

Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с Собчак

14:38 12.09.2019
63613
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов перед церемонией награждения премией "Человек года" по версии журнала GQ
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов перед церемонией награждения премией Человек года по версии журнала GQ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов сильно похудел перед свадьбой с телеведущей Ксенией Собчак. Об этом "Комсомольской правде" рассказала знакомая пары.
"Он счастливый, довольный. Говорит, что похудел на 18 килограммов к свадьбе. Глаза светятся", – сообщила она.
По словам подруги режиссера, Богомолов сделал предложение Собчак в день, когда она получила документы о разводе с бывшим мужем.
Ранее СМИ сообщили, что церемония бракосочетания пройдет 13 сентября в Москве. Приглашение на банкет получили почти 300 человек.
В июне телеведущая официально развелась с актером Максимом Виторганом. У бывших супругов есть двухлетний сын, который будет носить двойную фамилию: Виторган-Собчак. О прекращении отношений пара объявила 8 марта.
Ксения Собчак
Вчера, 04:27РИА Новости
СМИ выяснили, кого пригласили на свадьбу Собчак
10104211810191
Обсудить 8
Шоу-бизнесКонстантин БогомоловМаксим ВиторганТеатр на Малой БроннойКсения СобчакМоскваРоссия
Популярные комментарии
Ну, если бы мне перепала такая пруха, хапнуть элитных кровей кобылу, я бы тоже был "счастлив, доволен и глаза светились".
12 сентября, 14:55
НЕНикита Ермаков
061005
Рекомендуем
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку водки
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку, как и обещал 20 лет назад
РИА
Новости
Юлия Шарко
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
Школа
В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен
Анастасия Заворотнюк
"Не узнала": соседка рассказала о последней встрече с Заворотнюк
Лента
новостей
Новые смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus представлены на продажу в торговом центре ГУМ. 29 сентября 2017
Цены на старые модели iPhone в России резко снизились
Стоп-кадр видео потасовки между сотрудниками подрядной организации на территории строящегося Амурского газоперерабатывающего завода
Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео
Ученик школы №4 города Сосновоборска Красноярского края
Власти вмешались в скандал со стрижкой ученика красноярской школы
Логотип компании Skoda
СМИ опубликовали фотографии новой Skoda Octavia
Приготовление шаурмы
Пять жителей Уфы находятся в тяжелом состоянии после отравления шаурмой
Оглашение приговора Владимиру Барсукову
Найден тайник с сокровищами криминального авторитета Барсукова
Скриншот программы ЧГТРК Грозный
Три чеченки извинились перед Кадыровым после просьбы предоставить им жилье
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с местными жителями, принимавшими участие в контртеррористической операции на территории Дагестана в 1999 году
Слюнтяй не может возглавлять государство при таких гражданах, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин и глава Дагестана Владимир Васильев во время встречи в аэропорту Махачкалы. 12 сентября 2019
Путин прилетел в Дагестан
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:32Трамп не исключил новой встречи с Ким Чен Ыном до конца года
01:29Трамп не верит публикациям, что Израиль шпионил за ним
01:20Помпео не будет советником Трампа по нацбезопасности
01:19В Сети прокомментировали "самый странный" маршрут поезда из Москвы в Москву
01:12Трамп готов рассмотреть временную торговую сделку с Китаем
01:09Трамп заявил, что Иран хочет провести переговоры с США
01:05Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС
01:04Вудс и Тимберлейк пожертвуют шесть миллионов долларов на помощь Багамам
00:59Лавров рассказал об ответном визите японских экспертов на Курилы
00:58В Перу суд снизил срок предварительного заключения дочери экс-президента
00:53Россия и Израиль обсудили тему российской собственности на Святой земле
00:42Россия продолжит выступать на площадках за общение стран по нормам права
00:38Лавров: третьим силам не удастся "вбить клин" в отношения России и Китая
00:34Лавров заявил, что у России и Белоруссии нет сложностей в диалоге
00:24Лавров отметил роль оппозиции Сирии в процессе урегулирования
00:15В правительстве заявили, что не могут отменить восьмичасовой рабочий день
00:12Россия поприветствовала курс Сербии на сохранение военного нейтралитета
00:08Лавров рассказал, что должен отражать мирный договор России и Японии
00:03РФ рассчитывает на пересмотр подхода США в сфере контроля над вооружениями
23:56Украина намерена присоединиться к энергорынку Евросоюза в 2025 году
Лента новостейМолния