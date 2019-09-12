Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T15:49Z
https://ria.ru/20190912/1558615911.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155557/14/1555571489_0:122:3072:1850_1036x0_80_0_0_49877f6d8636d2ec8c466fbd005eed96.jpg
РИА Новости

Центробанк будет настаивать на замораживании досрочной смены НПФ

14:38 12.09.2019 (обновлено: 15:49 12.09.2019)
976
© РИА Новости / Евгений БиятовЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Банк России готовит законопроект об ограничении досрочного перевода пенсионных накоплений из одного НПФ в другой, будет настаивать на замораживании таких переходов, сообщил журналистам в кулуарах Московского финансового форума зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
"Мы готовим текст закона. Как я и говорил, наше предложение основано на изначальной концепции, которую в свое время предлагал ИПК. Самое главное, мы должны выбрать ту конструкцию, которая потребует минимальные изменения законодательства", - сказал он.
Владимир Путин. Архивное фото
30 июля 2018, 12:36РИА Новости
Путин подписал закон об информировании о последствиях досрочной смены НПФ
"Фактически мы, наверное, будем настаивать на замораживании досрочных переходов. Потому что мы видим, что, к сожалению, стабилизации на рынке переходов, несмотря на законодательные поправки, которые были сделаны, до конца не произошли", - добавил Чистюхин.
ЦБ РФ полагает, что именно этим механизмом надо защитить застрахованных лиц от потери инвестиционного дохода.
Сейчас клиенты российских НПФ вправе перевести свои пенсионные накопления из одного НПФ в другой, но если средства находились там менее пяти лет, накопленный инвестиционный доход будет потерян. Для стабилизации ситуации и предотвращения повторения негативного опыта переходных кампаний 2017-2018 годов ЦБ РФ провел в июле совещание с представителями крупнейших НПФ. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ по его итогам, Банк России планирует предложить законодательные изменения концепции переходов клиентов между НПФ.
РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером Московского финансового форума. В дни мероприятия в ЦВЗ "Манеж" работает презентационный стенд РИА Новости, а в зоне делового общения и отдыха участники мероприятия могут читать на плазменных панелях самые актуальные новости на тему экономики и финансов, подготовленные редакцией информационного агентства.
420025
Обсудить 0
Московский финансовый форум-2019Владимир ЧистюхинЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с местными жителями, принимавшими участие в контртеррористической операции на территории Дагестана в 1999 году
Слюнтяй не может возглавлять государство при таких гражданах, заявил Путин
РИА
Новости
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Глава ДНР Денис Пушилин во время Ялтинского международного экономического форума
Глава ДНР заявил о планах войти в состав России
Газопровод Opal
Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной
Лента
новостей
Оружие и боеприпасы, переданные правоохранительным органам Украины бойцами батальонов Национальной гвардии
На Украине разоружили три добровольческих батальона
Брифинг заместителя главы МИД России Сергея Рябкова
В МИД назвали условия для сокращения ядерных вооружений
Испытание термоядерного взрывного устройства
Академик рассказал, что может стать причиной начала ядерной войны
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку водки
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку, как и обещал 20 лет назад
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России
Вид на Мечеть Кул Шариф (слева) и Благовещенский собор (справа), расположенные на территории Казанского Кремля, со смотровой площадки отеля Ривьера
В Татарстане ответили на слова Жириновского о финансировании ряда регионов
Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
Минфин решит вопрос с "молчунами" в новой системе пенсионных накоплений
Дом в Стаффорде, где предположительно проживал бежавший в США Олег Смоленков
Москва направила в Интерпол запрос о местонахождении Смоленкова
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:12Трамп готов рассмотреть временную торговую сделку с Китаем
01:09Трамп заявил, что Иран хочет провести переговоры с США
01:05Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС
01:04Вудс и Тимберлейк пожертвуют шесть миллионов долларов на помощь Багамам
00:59Лавров рассказал об ответном визите японских экспертов на Курилы
00:58В Перу суд снизил срок предварительного заключения дочери экс-президента
00:53Россия и Израиль обсудили тему российской собственности на Святой земле
00:42Россия продолжит выступать на площадках за общение стран по нормам права
00:38Лавров: третьим силам не удастся "вбить клин" в отношения России и Китая
00:34Лавров заявил, что у России и Белоруссии нет сложностей в диалоге
00:24Лавров отметил роль оппозиции Сирии в процессе урегулирования
00:15В правительстве заявили, что не могут отменить восьмичасовой рабочий день
00:12Россия поприветствовала курс Сербии на сохранение военного нейтралитета
00:08Лавров рассказал, что должен отражать мирный договор России и Японии
00:03РФ рассчитывает на пересмотр подхода США в сфере контроля над вооружениями
23:56Украина намерена присоединиться к энергорынку Евросоюза в 2025 году
23:54Путин и Нетаньяху решили ускорить создание СЗТ между Израилем и ЕАЭС
23:46"Свидетель" по делу MH17 Цемах проходит медобследование, сообщила его дочь
23:27В Москве после рэп-концерта нашли тело школьника
23:25Лавров рассказал о переговорах Путина и Нетаньяху по Сирии
Лента новостейМолния