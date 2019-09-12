Центробанк будет настаивать на замораживании досрочной смены НПФ

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Банк России готовит законопроект об ограничении досрочного перевода пенсионных накоплений из одного НПФ в другой, будет настаивать на замораживании таких переходов, сообщил журналистам в кулуарах Московского финансового форума зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

"Мы готовим текст закона. Как я и говорил, наше предложение основано на изначальной концепции, которую в свое время предлагал ИПК. Самое главное, мы должны выбрать ту конструкцию, которая потребует минимальные изменения законодательства", - сказал он.

"Фактически мы, наверное, будем настаивать на замораживании досрочных переходов. Потому что мы видим, что, к сожалению, стабилизации на рынке переходов, несмотря на законодательные поправки, которые были сделаны, до конца не произошли", - добавил Чистюхин.

ЦБ РФ полагает, что именно этим механизмом надо защитить застрахованных лиц от потери инвестиционного дохода.

Сейчас клиенты российских НПФ вправе перевести свои пенсионные накопления из одного НПФ в другой, но если средства находились там менее пяти лет, накопленный инвестиционный доход будет потерян. Для стабилизации ситуации и предотвращения повторения негативного опыта переходных кампаний 2017-2018 годов ЦБ РФ провел в июле совещание с представителями крупнейших НПФ. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ по его итогам, Банк России планирует предложить законодательные изменения концепции переходов клиентов между НПФ.