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РИА Новости

Янишевский возглавил управление по борьбе с наркотиками московской полиции

14:37 12.09.2019 (обновлено: 15:09 12.09.2019)
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© Санкт-Петербургское суворовское военное училище МВД РФГенерал-майор полиции Андрей Янишевский
Генерал-майор полиции Андрей Янишевский
© Санкт-Петербургское суворовское военное училище МВД РФ
Генерал-майор полиции Андрей Янишевский. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Новым начальником управления по контролю за оборотом наркотиков московской полиции вместо Юрия Девяткина, уволенного после дела журналиста Ивана Голунова, стал Андрей Янишевский, сообщается на сайте столичного ГУМВД России.
"Указом президента РФ на должность начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по городу Москве назначен генерал-майор полиции Янишевский Андрей Бориславович", - говорится в сообщении.
Согласно опубликованной информации, Янишевский родился в 1960 году в Москве. С 1990 года по сентябрь 2019 года проходил службу на различных руководящих должностях – от замначальника отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности УВД Москворецкого райисполкома Москвы до начальника Санкт-Петербургского суворовского военного училища МВД России.
Отмечается, что он награжден тремя орденами Мужества, медалями "За отвагу", "За отличие в охране общественного порядка", почетным званием "Заслуженный сотрудник органов внутренних дел РФ", а также неоднократно поощрялся руководством МВД РФ.
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Голунова 6 июня задержали, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам корреспондент заявлял, что наркотики ему подбросили.
Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции попросит снять с должностей, что в итоге и произошло. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.
Позднее на эту тему высказался президент Владимир Путин. Во время прямой линии он заявил о необходимости провести следственные действия, которые позволят определить всех виновных по делу Голунова.
Сейчас материалы переданы в Следственный комитет, но подозреваемых в деле нет, оно расследуется в отношении "неустановленных лиц".
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