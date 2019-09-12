Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T14:34Z
https://ria.ru/20190912/1558615742.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154966/17/1549661783_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_c1779921521b2da3830a4fc7b939c28a.jpg
РИА Новости

Острова в Арктике появляются и исчезают из-за климата, рассказал ученый

14:33 12.09.2019 (обновлено: 14:34 12.09.2019)
394
© РИА Новости / Татьяна ПичугинаАрктика
Арктика
© РИА Новости / Татьяна Пичугина
Арктика. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Обнаружение нескольких островов в Арктическом регионе нельзя назвать неординарным событием, эти земли плохо изучены, а появление и исчезновение островов отмечались ранее из-за таяния льдов и вечной мерзлоты, сообщил РИА Новости заместитель директора Арктического и антарктического НИИ, руководитель Российской антарктической экспедиции Валерий Лукин.
Ранее СМИ сообщали об открытиях нескольких островов в Карском море, а также обнаружении острова рядом с архипелагом Земля Франца-Иосифа.
"Это не из ряда вон выходящее событие. Арктический регион отличается тем (в течение 20 века мы были тому свидетелями), что некоторые острова просто исчезали под водой. Некоторые острова наоборот появлялись, в свете того, что мы считали, что это один остров, который покрыт ледником, а потом ледник таял и выяснилось, что это группа островов. Исчезновение некоторых островов также связано с таянием вечной мерзлоты, на которой они были расположены. Она подтаивает и острова медленно скрывают воды. Такие случае были в районе Новосибирских островов. Это связано с вопросами изменения климата", - сказал ученый.
Заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков
6 сентября, 08:45Восточный экономический форум
Инвесторы хотят создать в Арктике ряд проектов, заявили в Минвостокразвития
Он также затруднился ответить, сколько еще таких островов может быть открыто.
"На архипелаге Земля Франца-Иосифа больше сотни островов, но говорить, что они все исследованы радиолокационными методами нельзя, такой задачи не стоит. У исследований должно быть практическое применение, а острова ради островов изучать дорого", - сказал Лукин.
510020
Обсудить 0
АрктикаРИА Наука
Рекомендуем
Оружие и боеприпасы, переданные правоохранительным органам Украины бойцами батальонов Национальной гвардии
На Украине разоружили три добровольческих батальона
РИА
Новости
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Новые российские ракеты "будут драться" за рынок, заявил Рогозин
В Антарктиде нашли затерянную пещеру
В Антарктиде нашли "затерянную" пещеру
Газопровод Opal
Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной
Лента
новостей
Здание Дворца Европы в Страсбурге
В Европарламенте хотят соглашения об ассоциации с Британией после Brexit
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД обеспокоен задержанием гражданина Болгарии за "шпионаж" в пользу России
Одна из страниц рассекреченных документов, связанных с началом лунной гонки между СССР и США
"Роскосмос" рассказал, каким мог бы быть первый искусственный спутник Земли
Телескоп астронома Геннадия Борисова
Крымский астроном открыл межзвездную комету самодельным телескопом
Вице-премьер России Дмитрий Козак
Решение суда ЕС по газопроводу Opal еще можно обжаловать, заявил Козак
Здание МИД ФРГ в Берлине
МИД Германии поддержал гонконгских демонстрантов
Дельфины
Ученые нашли высокое содержание химикатов и ртути у дельфинов в Ла-Манше
Здание Мосгоризбиркома
Жалобу не прошедшего в МГД Юнемана продолжат обсуждать на будущей неделе
Скорая помощь
На севере Кипра 12 человек пострадали при взрывах на складе боеприпасов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:32Трамп не исключил новой встречи с Ким Чен Ыном до конца года
01:29Трамп не верит публикациям, что Израиль шпионил за ним
01:20Помпео не будет советником Трампа по нацбезопасности
01:19В Сети прокомментировали "самый странный" маршрут поезда из Москвы в Москву
01:12Трамп готов рассмотреть временную торговую сделку с Китаем
01:09Трамп заявил, что Иран хочет провести переговоры с США
01:05Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС
01:04Вудс и Тимберлейк пожертвуют шесть миллионов долларов на помощь Багамам
00:59Лавров рассказал об ответном визите японских экспертов на Курилы
00:58В Перу суд снизил срок предварительного заключения дочери экс-президента
00:53Россия и Израиль обсудили тему российской собственности на Святой земле
00:42Россия продолжит выступать на площадках за общение стран по нормам права
00:38Лавров: третьим силам не удастся "вбить клин" в отношения России и Китая
00:34Лавров заявил, что у России и Белоруссии нет сложностей в диалоге
00:24Лавров отметил роль оппозиции Сирии в процессе урегулирования
00:15В правительстве заявили, что не могут отменить восьмичасовой рабочий день
00:12Россия поприветствовала курс Сербии на сохранение военного нейтралитета
00:08Лавров рассказал, что должен отражать мирный договор России и Японии
00:03РФ рассчитывает на пересмотр подхода США в сфере контроля над вооружениями
23:56Украина намерена присоединиться к энергорынку Евросоюза в 2025 году
Лента новостейМолния