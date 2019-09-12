Острова в Арктике появляются и исчезают из-за климата, рассказал ученый

"Это не из ряда вон выходящее событие. Арктический регион отличается тем (в течение 20 века мы были тому свидетелями), что некоторые острова просто исчезали под водой. Некоторые острова наоборот появлялись, в свете того, что мы считали, что это один остров, который покрыт ледником, а потом ледник таял и выяснилось, что это группа островов. Исчезновение некоторых островов также связано с таянием вечной мерзлоты, на которой они были расположены. Она подтаивает и острова медленно скрывают воды. Такие случае были в районе Новосибирских островов. Это связано с вопросами изменения климата", - сказал ученый.