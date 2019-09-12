Леди Гага намекнула поклонникам, что работает над новым альбомом

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Американская певица и актриса Леди Гага сделала в Твиттере интригующую запись о том, что работает над новым студийным альбомом.
Me: 😭— Lady Gaga (@ladygaga) September 11, 2019
Bloodpop: you’re the one who wanted to be a pop star
"Я плачу, а мой продюсер Bloodpop говорит: "ты та, которая хотела быть поп-звездой", - разыграла она виртуальный диалог.
Тысячи поклонников сразу обрушились на аккаунт исполнительницы, чтобы та скорее его представила.
"Просто выпустите альбом, у нас нет времени на эти шалости, мэм", "Уже невозможно смотреть на эти дразнилки", "Мы хотим, чтобы вы выпустили альбомы LG6 и LG7, а затем, когда вам исполнится 40 лет, делайте все, что захотите", "Представьте новый альбом - я вас умоляю", - комментировали твит пользователи.
В марте этого года певица уже размещала похожую запись в соцсети, где написала, что "беременна альбомом LG6". Однако с тех пор прошло уже полгода, а новых песен все нет.
Последний альбом Joanne Леди Гага выпустила в 2016 году. Пластинка сразу же заняла первое место в чарте Billboard 200, а также стала платиновой в США.
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