Леди Гага намекнула поклонникам, что работает над новым альбомом

"Я плачу, а мой продюсер Bloodpop говорит: "ты та, которая хотела быть поп-звездой", - разыграла она виртуальный диалог.

"Просто выпустите альбом, у нас нет времени на эти шалости, мэм", "Уже невозможно смотреть на эти дразнилки", "Мы хотим, чтобы вы выпустили альбомы LG6 и LG7, а затем, когда вам исполнится 40 лет, делайте все, что захотите", "Представьте новый альбом - я вас умоляю", - комментировали твит пользователи.