В Ростуризме назвали основные кадровые проблемы в туристической отрасли

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Низкий престиж профессии и многочисленные проблемы с подготовкой кадров остаются основными проблемами в туристической отрасли, заявила руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризма) Зарина Догузова.
"Базовой проблемой, с которой мы сталкиваемся, остаётся низкий престиж профессий в туризме. С ней такая страна как Испания вряд ли сталкивается, но есть ряд стран, где такая проблема есть. В России она точно есть. В туризме все хотят быть сразу управленцами, а среднее и начальное звено у нас не пользуются спросом, даже если этот этап нужно обязательно пройти для дальнейшего роста. Это неправильно, и нужно менять такой отношение", - сказала она, выступая на министерских дебатах в рамках 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристической организации (UNWTO).
© РостуризмРуководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризма) Зарина Догузова
© Ростуризм
Руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризма) Зарина Догузова
Другой проблемой, по мнению Догузовой, остаются старые образовательные программы.
"Мы продолжаем учить молодежь по тем программам, которые в современном мире уже совершенно неактуальны. Кроме того, преподавательский состав в туризме во многом требует переобучения и повышения квалификации", - прокомментировала ситуацию глава ведомства.
Она также отметила, что в процессе обучения пока превалирует теория над практикой, и нужно вводить баланс между практическим опытом и теоретическими знаниями.
Генеральная ассамблея Всемирной туристической организации под эгидой ООН впервые проходит в России. В Санкт-Петербург приехали представители туристической отрасли из более чем 135 стран, включая 98 министров туризма и их заместителей.