В Ростуризме назвали основные кадровые проблемы в туристической отрасли

"Базовой проблемой, с которой мы сталкиваемся, остаётся низкий престиж профессий в туризме. С ней такая страна как Испания вряд ли сталкивается, но есть ряд стран, где такая проблема есть. В России она точно есть. В туризме все хотят быть сразу управленцами, а среднее и начальное звено у нас не пользуются спросом, даже если этот этап нужно обязательно пройти для дальнейшего роста. Это неправильно, и нужно менять такой отношение", - сказала она, выступая на министерских дебатах в рамках 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристической организации (UNWTO).