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РИА Новости
Культура

Жена Петра Мамонова рассказала о состоянии супруга после операции

14:33 12.09.2019 (обновлено: 14:35 12.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоэт и музыкант Петр Мамонов в своей домашней студии
Поэт и музыкант Петр Мамонов в своей домашней студии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Музыкант Петр Мамонов перенес операцию на сердце успешно, пока он находится в реанимации, сообщила РИА Новости его супруга Ольга.
Ранее жена Мамонова сообщила РИА Новости, что артист был госпитализирован с инфарктом, ему была сделана операция, и потребовалась еще одна. Предыдущие две недели он провел дома.
"Операция закончилась вот недавно. Хирург доволен проведенной процедурой, он сделал все, что возможно. Петя сейчас находится в реанимации, но выглядит он хорошо", — сказала собеседница агентства.
Мамонов – основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му", музыкант снялся в фильмах "Такси-Блюз" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль в фильме "Остров" принесла ему множество наград.
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