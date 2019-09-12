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РИА Новости

"ВКонтакте" запустила приложение для знакомств Lovina

14:32 12.09.2019
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© Фото : Пресс-служба "ВКонтакте" Логотип социальной сети "ВКонтакте"
Логотип социальной сети ВКонтакте
© Фото : Пресс-служба "ВКонтакте"
Логотип социальной сети "ВКонтакте" . Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Крупнейшая российская соцсеть "ВКонтакте" запустила собственное приложение для знакомств Lovina, говорится в сообщении компании.
Зарегистрироваться в Lovina можно через аккаунт в соцсети или по номеру телефона. Сразу после регистрации алгоритмы предложат подходящих собеседников. Знакомства в новом сервисе будут происходить с помощью видеозвонков и видеоисторий.
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"По фото и переписке не всегда можно понять, насколько человек вам подходит. Только во время живого общения становится ясно, пробежала ли между вами искра. С помощью видеозвонков и видеоисторий можно ощутить трепет первой встречи и проверить, есть ли желание общаться дальше", - приводятся в сообщении слова руководителя Lovina Владимира Махова.
В Lovina есть несколько способов начать знакомство. Один из них - карусель видеозвонков - общение по видео со случайными собеседниками. Каждый звонок ограничен по времени, но при взаимной симпатии разговор можно продолжить. Еще один способ - анкеты и чат: можно оценивать профили, и если симпатия взаимна, будет создан чат, который поможет узнать человека поближе. Диалог исчезнет, если за 48 часов никто из собеседников так и не решится на видеоисторию или видеозвонок.
В Lovina нет рекламы, но есть платные дополнительные функции.
Пользователи "ВКонтакте" могли оформить предзаказ приложения и зарегистрироваться в нем до официального запуска.
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