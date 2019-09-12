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РИА Новости

В Европарламенте хотят соглашения об ассоциации с Британией после Brexit

14:31 12.09.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЗдание Дворца Европы в Страсбурге
Здание Дворца Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Здание Дворца Европы в Страсбурге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 сен - РИА Новости, Мария Князева. Европарламент (ЕП) хотел бы видеть заключение соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Великобританией после Brexit, которое сделало бы ненужным применение спорного механизма "бэкстоп" по Ирландии, сказал глава ЕП Давид Сассоли на пресс-конференции.
"Мы были бы рады … заключению соглашения об ассоциации, которое, если будет верно направлено, сделает ненужным "бэкстоп", - сказал он.
Великобритания должна выйти из ЕС 31 октября, но парламент принял закон, предотвращающий Brexit без сделки, если условия соглашения с ЕС не будут согласованы и утверждены до 19 октября. В этом случае Лондон будет обязан просить о продлении сроков Brexit. При этом окончательное решение о предоставлении Великобритании отсрочки даты Brexit принимает совет глав государств, остающихся в Евросоюзе. Один раз такая отсрочка уже была дана – с 29 марта нынешнего года до 31 октября.
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Камнем преткновения в соглашении были и остаются положения по "бэкстопу" - границе Северной Ирландии (входит в состав Соединенного Королевства) и страной ЕС Ирландией, которая размещается на острове, частью которого является и Северная Ирландия.
В случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения в стране вырастет стоимость электроэнергии и топлива, начнется дефицит лекарств и продовольствия, нарушится транспортное сообщение с континентом, возможны протесты, говорится в опубликованных ранее правительственных самой страны документах.
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Давид СассолиБрюссельЕвропейский парламентЕвросоюзВеликобританияЛондонВ мире
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