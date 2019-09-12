В Европарламенте хотят соглашения об ассоциации с Британией после Brexit

БРЮССЕЛЬ, 12 сен - РИА Новости, Мария Князева. Европарламент (ЕП) хотел бы видеть заключение соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Великобританией после Brexit, которое сделало бы ненужным применение спорного механизма "бэкстоп" по Ирландии, сказал глава ЕП Давид Сассоли на пресс-конференции.

"Мы были бы рады … заключению соглашения об ассоциации, которое, если будет верно направлено, сделает ненужным "бэкстоп", - сказал он.

Великобритания должна выйти из ЕС 31 октября, но парламент принял закон, предотвращающий Brexit без сделки, если условия соглашения с ЕС не будут согласованы и утверждены до 19 октября. В этом случае Лондон будет обязан просить о продлении сроков Brexit. При этом окончательное решение о предоставлении Великобритании отсрочки даты Brexit принимает совет глав государств, остающихся в Евросоюзе. Один раз такая отсрочка уже была дана – с 29 марта нынешнего года до 31 октября.

Камнем преткновения в соглашении были и остаются положения по "бэкстопу" - границе Северной Ирландии (входит в состав Соединенного Королевства) и страной ЕС Ирландией, которая размещается на острове, частью которого является и Северная Ирландия.