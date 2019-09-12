Третья Международная выставка-форум "СКЛАДЫ РОССИИ" пройдет 19-21 ноября

МОСКВА, 12 сен - Оргкомитет Третьей Международной выставки-форума "СКЛАДЫ РОССИИ". В президентском зале пресс-центра МИА "Россия сегодня" в Москве 11 сентября прошла мультимедийная пресс-конференция, посвященная предстоящей Третьей Международной выставке-форуму "СКЛАДЫ РОССИИ".

Главное отраслевое мероприятие рынка складской недвижимости пройдёт с 19-21 ноября в Санкт-Петербурге (Экспофорум, павильон D) и будет посвящено итогам года. В рамках деловой программы запланированы тематические конференции и круглые столы, экскурсии на современные склады как Санкт-Петербурга, так и Гамбурга (Германия).

С краткими презентациями в качестве анонсов предстоящих эксклюзивных докладов выступили: Татьяна Коваленко, председатель комитета по недвижимости Ассоциации европейского бизнеса, Штеффен Зендлер, основатель/управляющий партнер, Sendler&Company, Фиргат Зиганшин, генеральный директор компании FLAMAX, Антон Скирда, руководитель Комитета по взаимодействию со строительным комплексом ассоциации "Афанасий Никитин", Светлана Пронина, региональный операционный директор Colliers International. Модератором пресс-конференцию был Антон Мизунов, руководитель третьей Международной выставки-форума "СКЛАДЫ РОССИИ".

Эксперты отметили активное развитие данного сегмента коммерческой недвижимости в текущем году, которое набирает хорошую динамику по вводу новых площадей после трёхлетнего перерыва. На рынке складов России идёт активное строительство объектов размером от 15 тысяч до 150 тысяч квадратных метров и ввод их в эксплуатацию для таких компаний, как "Ашан", "ЛеруаМерлен", "Магнит", X5 RetailGroup, "Лента", IEK, "АВС-Логистика", "Ролси", "Сигма-Логопарк", FM Logistic, "РосАгроМаркет", Почта России, OZON, Wildberries и ряда других, которые по техническому оснащению ни в чём не уступают европейским аналогам.

Вакантность качественных площадей на середину сентября 2019 года в Москве составляет порядка 3,9%, в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге этот показатель - на уровне 1,5%, в Новосибирске – порядка 11%.

В рамках пресс-конференции был анонсирован уникальный проект, который будет реализован в ближайшие годы благодаря работе ассоциации "Афанасий Никитин". В Волго-Каспийском регионе будет создана с привлечением государственных и частных инвестиций единая современная производственная и транспортно-логистическая структура, ориентированная на экспорт продукции АПК Поволжского и Каспийского регионов в страны Персидского залива.

Подробную программу и темы докладов Третьей Международной выставки-форума "СКЛАДЫ РОССИИ" Вы найдёте на сайте мероприятия – www.skladyrussia.ru