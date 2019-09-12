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РИА Новости

Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России

14:30 12.09.2019 (обновлено: 14:49 12.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 12 сен - РИА Новости, Мария Князева. Совет ЕС продлил ограничительные меры - заморозку активов и ограничения на поездки ввиду действий, подрывающих целостность и суверенитет Украины, еще на полгода, до 15 марта, говорится в сообщении Совета.
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода.
"Совет продлил ограничительные меры ввиду действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2020 года. Меры представляют собой заморозку активов и ограничений на поездки. В настоящее время они применяются к 170 лицам и 44 организациям", - говорится в релизе.
В начале сентября постпреды стран Евросоюза планово согласовали проект решения о продлении на полгода индивидуальных санкций против физлиц и организаций РФ, сообщал РИА Новости в среду источник в структурах ЕС. Ожидалось финальное решение Совета ЕС.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
11 сентября, 10:30РИА Новости
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