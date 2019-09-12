Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России

БРЮССЕЛЬ, 12 сен - РИА Новости, Мария Князева. Совет ЕС продлил ограничительные меры - заморозку активов и ограничения на поездки ввиду действий, подрывающих целостность и суверенитет Украины, еще на полгода, до 15 марта, говорится в сообщении Совета.

Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода.

"Совет продлил ограничительные меры ввиду действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2020 года. Меры представляют собой заморозку активов и ограничений на поездки. В настоящее время они применяются к 170 лицам и 44 организациям", - говорится в релизе.