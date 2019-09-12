Комиссия Совфеда предложила Facebook и Google создать контактную группу

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Комиссия СФ по защите госсуверенитета РФ предложила Facebook и Google создать единую контактную группу для предотвращения нарушения российского законодательства, в нее могут войти представители профильных ведомств, заявил журналистам в четверг глава комиссии Андрей Климов.
Ранее Роскомнадзор обвинил компании в нарушении законодательства РФ из-за размещения политической рекламы в день голосования.
"Наша законная реакция Facebook и Google не была не замечена. Сейчас мы начинаем получать сигналы об их желании во избежание дальнейших недоразумений сформировать своеобразную контактную группу", - сказал сенатор по итогам заседания.
Он подчеркнул, что реакция российской стороны дошла до руководства компаний.
"На заседании комиссии мы приняли решение предложить им такую возможность, и если та сторона будет готова, сформировать контактную группу", - добавил он.
В состав этой группы "могут войти представители профильных ведомств", сказал Климов.