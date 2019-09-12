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РИА Новости

В США задержали двух голландцев, пытавшихся проникнуть в "Зону 51"

14:25 12.09.2019
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CC BY 2.0 / Doc Searls / Groom Lake and Papoose Lake, both in the Nevada Test and Training Range. Окрестности военной базы "Зона 51" в США
Окрестности военной базы Зона 51 в США
CC BY 2.0 / Doc Searls / Groom Lake and Papoose Lake, both in the Nevada Test and Training Range.
Окрестности военной базы "Зона 51" в США. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Двое голландцев были задержаны в США после попытки проникнуть на территорию "Зоны 51" с дроном и камерой, сообщает портал Dutch News.
В июле около 2 миллионов человек записались в Facebook на "штурм" американской военной базы "Зона 51". Они хотели подтвердить легенду о том, что там спрятаны свидетельства посещения Земли инопланетянами или даже сами инопланетяне. Мероприятие было запланировано на 20 сентября, но в начале августа социальная сеть удалила его страницу.
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Двадцатилетние Тайз Гранцер и Говерт Свип были задержаны во вторник, они проникли на территорию зоны безопасности на три мили (около 4,8 километра). В машине у них был дрон, камера и ноутбуки. Гранцер и Свип сказали, что видели предупреждающие знаки, но все равно хотели увидеть "Зону 51". 
У обоих есть несколько каналов на YouTube с десятками тысяч подписчиков. На канале Свипа подписчикам объявили, что он "путешествует по миру в поисках самых непростых приключений".
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Военная база "Зона 51" в американском штате Невада долгое время ассоциируется в общественном сознании с конспирологическими теориями о внеземных формах жизни. В фильме 1996 года "День независимости" база фигурирует как лаборатория для проведения экспериментов над инопланетянами, однако настоящее её назначение неизвестно. Власти США признали существование базы лишь в 2013 году, сейчас она остается хорошо охраняемым объектом.
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