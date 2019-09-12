В США задержали двух голландцев, пытавшихся проникнуть в "Зону 51"

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Двое голландцев были задержаны в США после попытки проникнуть на территорию "Зоны 51" с дроном и камерой, сообщает портал Dutch News.
В июле около 2 миллионов человек записались в Facebook на "штурм" американской военной базы "Зона 51". Они хотели подтвердить легенду о том, что там спрятаны свидетельства посещения Земли инопланетянами или даже сами инопланетяне. Мероприятие было запланировано на 20 сентября, но в начале августа социальная сеть удалила его страницу.
Двадцатилетние Тайз Гранцер и Говерт Свип были задержаны во вторник, они проникли на территорию зоны безопасности на три мили (около 4,8 километра). В машине у них был дрон, камера и ноутбуки. Гранцер и Свип сказали, что видели предупреждающие знаки, но все равно хотели увидеть "Зону 51".
У обоих есть несколько каналов на YouTube с десятками тысяч подписчиков. На канале Свипа подписчикам объявили, что он "путешествует по миру в поисках самых непростых приключений".
Военная база "Зона 51" в американском штате Невада долгое время ассоциируется в общественном сознании с конспирологическими теориями о внеземных формах жизни. В фильме 1996 года "День независимости" база фигурирует как лаборатория для проведения экспериментов над инопланетянами, однако настоящее её назначение неизвестно. Власти США признали существование базы лишь в 2013 году, сейчас она остается хорошо охраняемым объектом.