В США задержали двух голландцев, пытавшихся проникнуть в "Зону 51"

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Двое голландцев были задержаны в США после попытки проникнуть на территорию "Зоны 51" с дроном и камерой, сообщает портал Двое голландцев были задержаны в США после попытки проникнуть на территорию "Зоны 51" с дроном и камерой, сообщает портал Dutch News

В июле около 2 миллионов человек записались в Facebook на "штурм" американской военной базы "Зона 51". Они хотели подтвердить легенду о том, что там спрятаны свидетельства посещения Земли инопланетянами или даже сами инопланетяне. Мероприятие было запланировано на 20 сентября, но в начале августа социальная сеть удалила его страницу.

Двадцатилетние Тайз Гранцер и Говерт Свип были задержаны во вторник, они проникли на территорию зоны безопасности на три мили (около 4,8 километра). В машине у них был дрон, камера и ноутбуки. Гранцер и Свип сказали, что видели предупреждающие знаки, но все равно хотели увидеть "Зону 51".

У обоих есть несколько каналов на YouTube с десятками тысяч подписчиков. На канале Свипа подписчикам объявили, что он "путешествует по миру в поисках самых непростых приключений".