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РИА Новости

Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной

14:22 12.09.2019 (обновлено: 15:37 12.09.2019)
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© Фото : OPAL Gastransport GmbH & Co. KGГазопровод Opal
Газопровод Opal
© Фото : OPAL Gastransport GmbH & Co. KG
Газопровод Opal. Архивное фото
АБУ-ДАБИ, 12 сен - РИА Новости. Решение суда ЕС по газопроводу Opal будет учитываться на переговорах с Украиной и Еврокомиссией по транзиту газа, очередной раунд которых пройдет 19 сентября, оно затрагивает ситуацию с энергоснабжением европейских стран в целом, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
Суд ЕС во вторник отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям Opal, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности.
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"Думаю, конечно, с точки зрения переговоров, эта ситуация будет учитываться. На мой взгляд, это решение, которое затрагивает в целом ситуацию с энергоснабжением европейских стран, с потоками и поставками газа", - сказал Новак телеканалу "Россия 24".
По его словам, юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения. "Я напомню, что это решение было принято Еврокомиссией совместно с немецким регулятором, компанией "Газпром", и это решение было юридически выверено, согласовано с юридическими службами Еврокомиссии. Поэтому нам тоже необходимо понимать и оценку этого решения юридическими службами и самой Еврокомиссии", - отметил министр.
Отмененное решение Еврокомиссии от октября 2016 года давало российской компании возможность дополнительно транспортировать по Opal до 10,2 миллиарда кубометров газа в год. Согласно европейским нормам, по умолчанию "Газпром" может рассчитывать только на половину транзитных мощностей этой трубы, или 12,8 миллиарда кубов.
Теперь вновь в силе предыдущее решение Еврокомиссии - от 2009 года, пояснили РИА Новости в ее пресс-службе. Для доступа к мощностям Opal сверх 50% тогда от "Газпрома" требовали продавать для чешского рынка 3 миллиарда кубов газа в год на специальных условиях. Российская компания на это не соглашалась, и Opal долгое время был загружен не полностью.
Новый раунд трехсторонних консультаций РФ, Еврокомиссии и Украины по продолжению транзита российского газа через Украину в ЕС пройдет 19 сентября в Брюсселе.
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ЕврокомиссияЕвросоюзАлександр НовакРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Хохма в том что эти гениальные газпром деятели не знают как надавить на ЕС которая в РФ имеет свои со 100% капиталом компании которые качают ресурсы еще и загинают газпром....
12 сентября, 14:55
NBNikolay Bnv
108312054
Гениальные манагеры газпрома в очередной раз испачкались - видимо зарплату нужно им поднять .
12 сентября, 14:49
kazak1213
801700059
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