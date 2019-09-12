Глава Бурятии заявил о множестве фейков вокруг выборов мэра Улан-Удэ

КРАСНОЯРСК, 12 сен - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о массовых вбросах и недостоверной информации по теме выборов мэра Улан-Удэ и связанных с этим акций.
В Улан-Удэ в воскресенье состоялись выборы мэра. Победу одержал действующий врио главы горадминистрации Игорь Шутенков (самовыдвиженец), набравший 52,52% голосов. На втором месте - сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ) с 36,58%. В понедельник, как сообщила пресс-служба бурятского омбудсмена, на стихийном митинге на площади Советов протестующие выразили несогласие с результатами выборов. Как подтвердили в региональном МВД, двое активных участников несанкционированного массового мероприятия были задержаны.
Ночью в среду полиция сообщила о задержании еще 17 человек, которые припарковали автобус в пешеходной зоне на площади Советов, оказали сопротивление и применили слезоточивый газ в отношении сотрудников полиции.
"В сети идет массовый вброс лживой информации, которая тут же подхватывается и разносится. Причем активно помогают "доброжелатели", не имеющие к Бурятии вообще никакого отношения, и чьи аккаунты в сетях появились всего пару месяцев назад. Которым абсолютно "по барабану" и до Бурятии и до жителей Улан-Удэ, они отрабатывают совсем другие задачи", - написал Цыденов на своей странице в социальной сети Facebook.
В качестве примеров он привел появившуюся информацию о том, что при задержании у протестовавшего якобы был сломан позвоночник и обнаружено сотрясение мозга. Информация о забросе полицейскими дымовой шашки в автобус, по его словам, также оказалась недостоверной. Цыденов добавил, что информация о задержании беременной тоже не соответствует действительности, и подчеркнул, что инициаторы вбросов вводят людей в заблуждение и призывают к прямому нарушению закона.