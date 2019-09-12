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РИА Новости
Культура

Шайа Лабаф сравнил работу в фильме "Лапочка" с экзорцизмом

16:52 12.09.2019
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© Фото : предоставлено компанией "Двадцатый Век Фокс - СНГ"Шайя ЛаБаф в фильме «Уолл Стрит. Деньги не спят»
Шайя ЛаБаф в фильме «Уолл Стрит. Деньги не спят»
© Фото : предоставлено компанией "Двадцатый Век Фокс - СНГ"
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Шайа Лабаф, известный по главной роли в "Трансформерах", сравнил работу над своим биографическим фильмом "Лапочка" с экзорцизмом, сообщает Variety.

"Эта картина оказалась лечебной - будто я изгнал своих внутренних демонов, - рассказал актер изданию. - Это было немного похоже на экзорцизм".

Лабаф, который исполняет главную роль в ленте, написал и сценарий, когда находился на реабилитации.
В фильме рассказана история его детства, когда он был звездой телеканала Disney. Правда, тогда он жил в дешевом голливудском мотеле со своим отцом - алкоголиком и наркоманом, который оскорблял сына и научил его курить сигареты и марихуану.
Это повлияло на жизнь актера - он страдал от алкогольной и наркотической зависимости и проходил соответствующее лечение.

"Я посвятила фильм детям алкоголиков. Они все похожи на моих братьев и сестер. Поэтому, когда я показываю эту работу, то понимаю, что весь мир сейчас крутится вокруг проблемы, связанной с отцами", - прокомментировала режиссер "Лапочки" Альма Харель.

Про нынешние отношения с отцом Лабаф рассказал: "Он очень счастливый чувак. Я разговаривал с ним в машине по дороге сюда. Теперь он такой милый старик".
Картина выходит в прокат восьмого ноября.
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