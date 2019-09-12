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РИА Новости

Facebook заблокировал на сутки чат-бот Нетаньяху за антиарабское сообщение

14:06 12.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 сен - РИА Новости. Соцсеть Facebook на сутки заблокировала чат-бот премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за антиарабского сообщения, которое расценили как разжигающее ненависть.
Сообщение было разослано постоянным читателям официальной страницы израильского премьер-министра накануне досрочных выборов в Кнессет 17 сентября. В нем подписчиков призвали голосовать за правящую партию "Ликуд", чтобы не допустить создания левого правительства, опирающегося "на арабов, которые мечтают уничтожить всех нас".
"После тщательной проверки работы бота, ведущего предвыборную кампанию партии "Ликуд", мы обнаружили нарушение нашей политики, направленной против разжигания ненависти", - приводит заявление официального представителя Facebook издание Jerusalem post.
Послание к избирателям "Ликуда" вызвало волну возмущенных комментариев. Председатель третьей по величине в Кнессете фракции "Объединенный арабский список" Айман Удэ обвинил Нетаньяху в расизме и пообещал, что арабские парламентарии пожалуются администрации соцсети.
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"Называя вещи своими именами". О чем Нетаньяху будет говорить с ПутинымПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед рабочим визитом в РФ незадолго до выборов рассказал об отношениях с Владимиром Путиным, предотвращенной опасности в Сирии и взгляде на отношения Москвы с Тегераном.
Источники в партии "Ликуд" заявили, что сам Нетаньяху ничего не знал о сообщении. В четверг утром сообщение чат-бота было удалено, а премьер назвал его ошибкой. "Подумайте логически, неужели вы думаете, я бы написал это, чтобы потом отрицать?" - сказал Нетаньяху журналистам государственной телерадиокомпании Кан.
"У меня много друзей в арабских странах, я уважаю всех, вне зависимости от того, является ли он мусульманином или христианином. Посмотрите на наши отношения с арабским миром и мои отношения с арабскими лидерами – ни один израильский лидер никогда не имел подобных", - подчеркнул израильский премьер в беседе с журналистами.
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Биньямин НетаньяхуFacebook, Inc.ИзраильВ мире
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