Facebook заблокировал на сутки чат-бот Нетаньяху за антиарабское сообщение

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 сен - РИА Новости. Соцсеть Facebook на сутки заблокировала чат-бот премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за антиарабского сообщения, которое расценили как разжигающее ненависть.

Сообщение было разослано постоянным читателям официальной страницы израильского премьер-министра накануне досрочных выборов в Кнессет 17 сентября. В нем подписчиков призвали голосовать за правящую партию "Ликуд", чтобы не допустить создания левого правительства, опирающегося "на арабов, которые мечтают уничтожить всех нас".

"После тщательной проверки работы бота, ведущего предвыборную кампанию партии "Ликуд", мы обнаружили нарушение нашей политики, направленной против разжигания ненависти", - приводит заявление официального представителя Facebook издание Jerusalem post.

Послание к избирателям "Ликуда" вызвало волну возмущенных комментариев. Председатель третьей по величине в Кнессете фракции "Объединенный арабский список" Айман Удэ обвинил Нетаньяху в расизме и пообещал, что арабские парламентарии пожалуются администрации соцсети.

Источники в партии "Ликуд" заявили, что сам Нетаньяху ничего не знал о сообщении. В четверг утром сообщение чат-бота было удалено, а премьер назвал его ошибкой. "Подумайте логически, неужели вы думаете, я бы написал это, чтобы потом отрицать?" - сказал Нетаньяху журналистам государственной телерадиокомпании Кан.