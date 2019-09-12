Эксперт рассказал о влиянии антииранских санкций США на цену на нефть

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Одна из основных задач санкций США в отношении Ирана - удержание цены нефти в диапазоне, который, с одной стороны, даст прибыль добытчикам на сланцевых месторождениях, а с другой, не вызовет излишнего удорожания нефтепродуктов, - то есть, примерно на нынешнем уровне, следует из слов генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова.
"Одна из задач президента США Дональда Трампа заключается в том, чтобы цена на мировом рынке все равно была выше, чем break even price (цена безубыточности - ред.) по основным сланцевым формациям в США", - отметил эксперт, комментируя эти санкции на дискуссии "Иран–Запад: куда ведет танкерная война?" на площадке Клуба "Валдай".
"Он заинтересован в том, чтобы США наращивали производство своей нефтяной индустрии. Ему никак не нужна цена ниже 50-60 долларов за баррель. При этом и цена сильно выше ему тоже не нужна, потому что она повлияет на стоимость бензина, и тогда избиратели начнут задавать Трампу вопросы", - отметил Симонов.
США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из соглашения о ядерной программе Ирана и вновь ввели санкции против Тегерана, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Белый дом рассчитывал, что благодаря этому решению экспорт иранской нефти сократится до нуля. Но в среду СМИ сообщили, что Трамп обсуждал в Овальном кабинете ослабление санкций против Ирана перед увольнением советника по национальной безопасности Джона Болтона.
Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Спустя более чем месяц власти Гибралтара приняли решение освободить судно. По данным СМИ, это произошло через несколько часов после просьбы США задержать танкер. Замглавы Организации портов и судоходства Ирана Джалил Эслами сообщал, что после освобождения Grace 1 направится в Средиземное море под другим названием - Adrian Darya.
В Иране освобождение танкера назвали победой дипломатии и провалом политики Белого дома. Но через пару дней США выдали ордер на задержание танкера Grace 1. По данным минюста США, суд по округу Колумбия постановил, что нефтяной танкер, вся нефть на его борту и 995 тысяч долларов подлежат конфискации в связи с нарушением ряда американских законов. Гибралтар 18 августа отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.