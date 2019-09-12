Эксперт рассказал о влиянии антииранских санкций США на цену на нефть

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Одна из основных задач санкций США в отношении Ирана - удержание цены нефти в диапазоне, который, с одной стороны, даст прибыль добытчикам на сланцевых месторождениях, а с другой, не вызовет излишнего удорожания нефтепродуктов, - то есть, примерно на нынешнем уровне, следует из слов генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова.

"Одна из задач президента США Дональда Трампа заключается в том, чтобы цена на мировом рынке все равно была выше, чем break even price (цена безубыточности - ред.) по основным сланцевым формациям в США", - отметил эксперт, комментируя эти санкции на дискуссии "Иран–Запад: куда ведет танкерная война?" на площадке Клуба "Валдай".

"Он заинтересован в том, чтобы США наращивали производство своей нефтяной индустрии. Ему никак не нужна цена ниже 50-60 долларов за баррель. При этом и цена сильно выше ему тоже не нужна, потому что она повлияет на стоимость бензина, и тогда избиратели начнут задавать Трампу вопросы", - отметил Симонов.

США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из соглашения о ядерной программе Ирана и вновь ввели санкции против Тегерана, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Белый дом рассчитывал, что благодаря этому решению экспорт иранской нефти сократится до нуля. Но в среду СМИ сообщили, что Трамп обсуждал в Овальном кабинете ослабление санкций против Ирана перед увольнением советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Спустя более чем месяц власти Гибралтара приняли решение освободить судно. По данным СМИ, это произошло через несколько часов после просьбы США задержать танкер. Замглавы Организации портов и судоходства Ирана Джалил Эслами сообщал, что после освобождения Grace 1 направится в Средиземное море под другим названием - Adrian Darya.