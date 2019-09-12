Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T14:05Z
https://ria.ru/20190912/1558614021.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/132420/03/1324200390_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_ce4c3b8867bc9536f91576cdbb83435d.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал о влиянии антииранских санкций США на цену на нефть

14:05 12.09.2019
1015
© AP Photo / Vahid SalemiИранский нефтяник
Иранский нефтяник
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский нефтяник. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Одна из основных задач санкций США в отношении Ирана - удержание цены нефти в диапазоне, который, с одной стороны, даст прибыль добытчикам на сланцевых месторождениях, а с другой, не вызовет излишнего удорожания нефтепродуктов, - то есть, примерно на нынешнем уровне, следует из слов генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова.
"Одна из задач президента США Дональда Трампа заключается в том, чтобы цена на мировом рынке все равно была выше, чем break even price (цена безубыточности - ред.) по основным сланцевым формациям в США", - отметил эксперт, комментируя эти санкции на дискуссии "Иран–Запад: куда ведет танкерная война?" на площадке Клуба "Валдай".
"Он заинтересован в том, чтобы США наращивали производство своей нефтяной индустрии. Ему никак не нужна цена ниже 50-60 долларов за баррель. При этом и цена сильно выше ему тоже не нужна, потому что она повлияет на стоимость бензина, и тогда избиратели начнут задавать Трампу вопросы", - отметил Симонов.
США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из соглашения о ядерной программе Ирана и вновь ввели санкции против Тегерана, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Белый дом рассчитывал, что благодаря этому решению экспорт иранской нефти сократится до нуля. Но в среду СМИ сообщили, что Трамп обсуждал в Овальном кабинете ослабление санкций против Ирана перед увольнением советника по национальной безопасности Джона Болтона.
Министр энергетики РФ Александр Новак
Вчера, 13:45РИА Новости
Новак заявил о незаконности санкций против Ирана
Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Спустя более чем месяц власти Гибралтара приняли решение освободить судно. По данным СМИ, это произошло через несколько часов после просьбы США задержать танкер. Замглавы Организации портов и судоходства Ирана Джалил Эслами сообщал, что после освобождения Grace 1 направится в Средиземное море под другим названием - Adrian Darya.
В Иране освобождение танкера назвали победой дипломатии и провалом политики Белого дома. Но через пару дней США выдали ордер на задержание танкера Grace 1. По данным минюста США, суд по округу Колумбия постановил, что нефтяной танкер, вся нефть на его борту и 995 тысяч долларов подлежат конфискации в связи с нарушением ряда американских законов. Гибралтар 18 августа отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.
Нефтегазовое месторождение
6 сентября, 08:00РИА Новости
Выигрывает только Россия: Запад устал от антииранских санкций
370000
Обсудить 0
Джон БолтонДональд ТрампЕвросоюзСирияИранСШАВ мире
Рекомендуем
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак не видит трагедии в текущей волатильности цен на нефть
РИА
Новости
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак заявил о единой с саудовским министром позиции по сделке ОПЕК+
Стенд компании Роснефть на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
США допускают введение санкций против "Роснефти"
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак рассказал о встрече с новым министром энергетики Саудовской Аравии
Лента
новостей
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку водки
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку, как и обещал 20 лет назад
Министр энергетики РФ Александр Новак во время встречи президента РФ Владимира Путина и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина. 28 июня 2019
Действия ОПЕК+ положительно влияют на мировой рынок нефти, заявил Новак
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Комитет ОПЕК+ обсудил возможное ослабление санкций США против Ирана
Нефтяная платформа и танкер в Северном море
Цена нефти марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше $63 за баррель
Юлия Шарко
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
Школа
В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен
Стоп-кадр видео потасовки между сотрудниками подрядной организации на территории строящегося Амурского газоперерабатывающего завода
Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео
Ученик школы №4 города Сосновоборска Красноярского края
Власти вмешались в скандал со стрижкой ученика красноярской школы
Анастасия Заворотнюк
"Не узнала": соседка рассказала о последней встрече с Заворотнюк
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:32Трамп не исключил новой встречи с Ким Чен Ыном до конца года
01:29Трамп не верит публикациям, что Израиль шпионил за ним
01:20Помпео не будет советником Трампа по нацбезопасности
01:19В Сети прокомментировали "самый странный" маршрут поезда из Москвы в Москву
01:12Трамп готов рассмотреть временную торговую сделку с Китаем
01:09Трамп заявил, что Иран хочет провести переговоры с США
01:05Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС
01:04Вудс и Тимберлейк пожертвуют шесть миллионов долларов на помощь Багамам
00:59Лавров рассказал об ответном визите японских экспертов на Курилы
00:58В Перу суд снизил срок предварительного заключения дочери экс-президента
00:53Россия и Израиль обсудили тему российской собственности на Святой земле
00:42Россия продолжит выступать на площадках за общение стран по нормам права
00:38Лавров: третьим силам не удастся "вбить клин" в отношения России и Китая
00:34Лавров заявил, что у России и Белоруссии нет сложностей в диалоге
00:24Лавров отметил роль оппозиции Сирии в процессе урегулирования
00:15В правительстве заявили, что не могут отменить восьмичасовой рабочий день
00:12Россия поприветствовала курс Сербии на сохранение военного нейтралитета
00:08Лавров рассказал, что должен отражать мирный договор России и Японии
00:03РФ рассчитывает на пересмотр подхода США в сфере контроля над вооружениями
23:56Украина намерена присоединиться к энергорынку Евросоюза в 2025 году
Лента новостейМолния