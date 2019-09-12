В Москве рассматривают дело обвиняемого в нанесении травмы омоновцу

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы в четверг приступил к рассмотрению дела Павла Устинова, обвиняемого в применении насилия к омоновцу во время несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Согласно материалам дела, 3 августа на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, "нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков". Устинов был арестован до 3 октября. Он обвиняется по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти), вину не признает.

По версии следствия, во время задержания Устинов активно сопротивлялся. "Применил в отношении Лягина насилие, опасное для жизни и здоровья, причинив ему вывих плечевого сустава левой руки… Своими действиями Устинов унизил честь, профессиональное и человеческое достоинство Лягина, авторитет представителя власти перед окружающими, причинив потерпевшему нравственные страдания и телесные повреждения", - огласила прокурор обвинительное заключение.

Сегодня на допросе Лягин рассказал, что его увезли на скорой в больницу им. Склифософского, где он провел 20 дней. "Бандаж мне сняли 10 сентября, но я еще на больничном", - добавил омоновец.