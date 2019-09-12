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РИА Новости

ГП проверяет данные о вмешательстве сотрудников дипведомств в дела России

13:58 12.09.2019 (обновлено: 14:34 12.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоТабличка на здании генеральной прокуратуры РФ
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Генеральная прокуратура проверяет информацию о вмешательстве иностранных дипломатов во внутренние дела России.
Как заявил на заседании Совета Федерации начальник правового управления надзорного ведомства Артур Завалунов, у Генпрокуратуры есть "очень серьезная" информация о нарушениях, которые допускаются "представителями ряда дипломатических ведомств".
Дипломаты каких государств попали под подозрение, Завалунов не уточнил.
"Данная информация нами пока проверяется, в случае если она найдет подтверждение, мы примем все необходимые меры прокурорского реагирования, в том числе с имеющимися у нас возможностями международного сотрудничества", — сказал представитель Генпрокуратуры.
Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов
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Завалунов ранее сообщил сенаторам, что США планировали вмешиваться во внутренние дела России еще в 2017 году, используя акт Магнитского.
Такой вывод в Генпрокуратуре сделали после правового анализа американского закона, одно из положений которого предусматривало финансирование "фонда противодействия влиянию России". В 2018-2019 годах ему планировалось передать 250 миллионов долларов "для использования кибератак в странах НАТО и ЕС".
"То есть еще в 2017 году, используя акт Магнитского, США <...> предвидели, что будут планировать поддержку СМИ и неправительственные организации, чтобы участвовать во вмешательстве", — подчеркнул Завалунов.
В ходе подготовки к единому дню голосования 8 сентября в России были зафиксированы попытки иностранного вмешательства во внутренние дела страны. Как заявили в комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета, все факты изучит рабочая группа комиссии.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ
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Генеральная прокуратура РФМоскваРоссияПроисшествия
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Ryskin Andy
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