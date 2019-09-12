ГП проверяет данные о вмешательстве сотрудников дипведомств в дела России

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Генеральная прокуратура проверяет информацию о вмешательстве иностранных дипломатов во внутренние дела России.

Как заявил на заседании Совета Федерации начальник правового управления надзорного ведомства Артур Завалунов, у Генпрокуратуры есть "очень серьезная" информация о нарушениях, которые допускаются "представителями ряда дипломатических ведомств".

Дипломаты каких государств попали под подозрение, Завалунов не уточнил.

"Данная информация нами пока проверяется, в случае если она найдет подтверждение, мы примем все необходимые меры прокурорского реагирования, в том числе с имеющимися у нас возможностями международного сотрудничества", — сказал представитель Генпрокуратуры.

Завалунов ранее сообщил сенаторам, что США планировали вмешиваться во внутренние дела России еще в 2017 году, используя акт Магнитского.

Такой вывод в Генпрокуратуре сделали после правового анализа американского закона, одно из положений которого предусматривало финансирование "фонда противодействия влиянию России". В 2018-2019 годах ему планировалось передать 250 миллионов долларов "для использования кибератак в странах НАТО и ЕС".

"То есть еще в 2017 году, используя акт Магнитского, США <...> предвидели, что будут планировать поддержку СМИ и неправительственные организации, чтобы участвовать во вмешательстве", — подчеркнул Завалунов.