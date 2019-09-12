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РИА Новости

Концессию аэропорта Кишинева хотят отменить через суд, заявила Майя Санду

13:56 12.09.2019
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкПремьер-министр Молдавии Майя Санду
Премьер-министр Молдавии Майя Санду
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Премьер-министр Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 12 сен — РИА Новости. Премьер Молдавии Майя Санду заявила, что Агентство публичной собственности республики обратилось в суд для аннулирования контракта на сдачу в концессию аэропорта Кишинева.
"Десятого сентября Агентство публичной собственности подало иск в суд против компании Avia Invest, в котором просит признать аннулированным контракт от 30 августа 2013 года о концепции активов госпредприятия "Международный аэропорт Кишинев" и прилегающей к нему территории", - сообщила Санду в четверг на своей странице в Facebook.
Аэропорт Кишинёва
4 сентября, 15:02РИА Новости
Правительство Молдавии отменило решение о концессии аэропорта Кишинева
По ее словам, существует достаточно аргументов, чтобы признать недействительным контракт, который "был заключен с многочисленными нарушениями действующего законодательства и в ущерб интересам государства".
Президент Молдавии Игорь Додон после заседания Высшего совета безопасности республики сообщил, что власти хотят провести аудит инвестиций, вложенных в аэропорт.
В июне этого года парламент создал комиссию, которая занимается анализом приватизации объектов государственного имущества в 2013-2019 годы. Ее председатель Игорь Мунтяну обратился в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр из-за нарушений в процессе концессии аэропорта Кишинева. На прошлой неделе кабмин отменил четыре решения прежнего кабинета министров, касающихся сдачи в концессию аэропорта в Кишиневе.
Решение о передаче в концессию аэропорта российскому консорциуму Avia Invest сроком на 49 лет было принято в 2013 году. Оно предполагает инвестиции в размере 244,2 миллиона евро. Компания планировала увеличить объем транзитного пассажиропотока аэропорта на 1,5 миллиона человек в год, что может дать Молдавии, согласно приблизительным подсчетам, около 150 миллионов евро в год. В конце августа стало известно, что новым владельцем компании Avia Invest и концессионером международного аэропорта Кишинева стал Натаниэль Ротшильд.
Президент Молдавии Игорь Додон
23 августа, 16:42РИА Новости
Совбез Молдавии призвал расторгнуть контракт о концессии аэропорта Кишинева
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