Концессию аэропорта Кишинева хотят отменить через суд, заявила Майя Санду

КИШИНЕВ, 12 сен — РИА Новости. Премьер Молдавии Майя Санду заявила, что Агентство публичной собственности республики обратилось в суд для аннулирования контракта на сдачу в концессию аэропорта Кишинева.

"Десятого сентября Агентство публичной собственности подало иск в суд против компании Avia Invest, в котором просит признать аннулированным контракт от 30 августа 2013 года о концепции активов госпредприятия "Международный аэропорт Кишинев" и прилегающей к нему территории", - сообщила Санду в четверг на своей странице в Facebook

По ее словам, существует достаточно аргументов, чтобы признать недействительным контракт, который "был заключен с многочисленными нарушениями действующего законодательства и в ущерб интересам государства".

Президент Молдавии Игорь Додон после заседания Высшего совета безопасности республики сообщил, что власти хотят провести аудит инвестиций, вложенных в аэропорт.

В июне этого года парламент создал комиссию, которая занимается анализом приватизации объектов государственного имущества в 2013-2019 годы. Ее председатель Игорь Мунтяну обратился в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр из-за нарушений в процессе концессии аэропорта Кишинева. На прошлой неделе кабмин отменил четыре решения прежнего кабинета министров, касающихся сдачи в концессию аэропорта в Кишиневе.