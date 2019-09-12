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РИА Новости

Новак не видит трагедии в текущей волатильности цен на нефть

13:50 12.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
АБУ-ДАБИ, 12 сен - РИА Новости. Трагедии в текущей волатильности цен на нефть нет, рынок восстановится, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Я не вижу трагедии в той волатильности небольшой, которая есть сегодня на рынке. Если посмотреть колебания цен за последние месяцы, они были в пределах 58-62 доллара за баррель нефти. Сегодняшнее снижение на два доллара - это не тот уровень, чтобы считать, что наступил какой-то кризис", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
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"Будем мониторить ситуацию. Я уверен, что рынок восстановится", - добавил министр.
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Цены на нефтьАлександр НовакРоссияЭкономика
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