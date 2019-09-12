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РИА Новости

ГП показала фотографии из камеры "Бутырки", вызвавшей возмущение ОНК

13:49 12.09.2019 (обновлено: 14:07 12.09.2019)
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© Фото : интернет-канал Генеральной прокуратуры РФ "Эфир"Интерьер камеры в старинной башне Бутырской тюрьмы
Интерьер камеры в старинной башне Бутырской тюрьмы
© Фото : интернет-канал Генеральной прокуратуры РФ "Эфир"
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной показал фотографии камеры в старинной башне московской "Бутырки", где правозащитники ранее нашли заключенных, и назвал удовлетворительными условия содержания в ней.
© Фото : интернет-канал Генеральной прокуратуры РФ "Эфир"Интерьер камеры в старинной башне Бутырской тюрьмы
Интерьер камеры в старинной башне Бутырской тюрьмы
© Фото : интернет-канал Генеральной прокуратуры РФ "Эфир"
Интерьер камеры в старинной башне Бутырской тюрьмы
Ранее в СМИ сообщалось, что члены ОНК обнаружили заключенных в нефункционирующих помещениях в старинных башнях "Бутырки". По данным ОНК, четыре башни построенного в XVIII веке тюремного замка, в одной из которых сидел предводитель крестьянского восстания Емельян Пугачев, уже давно не функционируют как тюрьма, а используются в качестве служебных и вспомогательных помещений. Тем не менее, в ОНК поступила информация, что администрация все же в последнее время стала содержать там заключенных. Впоследствии начальник изолятора пояснил, что башня - действующий блок изолятора, камеры в ней стоят в плане на ремонт.
© Фото : интернет-канал Генеральной прокуратуры РФ "Эфир"Интерьер камеры в старинной башне Бутырской тюрьмы
Интерьер камеры в старинной башне Бутырской тюрьмы
© Фото : интернет-канал Генеральной прокуратуры РФ "Эфир"
Интерьер камеры в старинной башне Бутырской тюрьмы
Бутырский следственный изолятор в Москве
11 сентября, 12:57РИА Новости
В УФСИН объяснили размещение заключенных в старинной башне "Бутырки"
"Московский надзирающий прокурор проверку провел по этим сигналам. Для начала, это не какая-то заброшенная башня, это действующий корпус номер семь. Состояние там более чем удовлетворительное. В этом корпусе свежий ремонт пока не проводили, но это не значит, что он не соответствует правилам изолятора", - сказал Куренной в четверг на официальном интернет-канале ведомства "Эфир".
© Фото : интернет-канал Генеральной прокуратуры РФ "Эфир"Интерьер камеры в старинной башне Бутырской тюрьмы
Интерьер камеры в старинной башне Бутырской тюрьмы
© Фото : интернет-канал Генеральной прокуратуры РФ "Эфир"
Интерьер камеры в старинной башне Бутырской тюрьмы
Он показал фотографии камеры, на которых виден сантехнический блок, об отсутствии которого заявляли правозащитники. "Есть раковина, умывальник, так называемая чаша "Генуя" (напольный унитаз – ред.), стенка, отделяющая этот блок, тоже на месте. Есть стол, шкафчик для личных вещей. По большому счету, камера оборудована всем", - добавил Куренной.
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
11 сентября, 17:09РИА Новости
В камерах старинных башен СИЗО "Бутырка" сделали ремонт, заявила омбудсмен
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Александр КуреннойОНКЕмельян ПугачевГенеральная прокуратура РФМоскваРоссияВЕКПроисшествия
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