В Хабаровске сел самолет с треснувшим стеклом

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Якутия" с треснувшим стеклом благополучно сел в аэропорту Хабаровска, сообщила РИА Новости представитель авиаузла Анастасия Хаустова.
Ранее она рассказала, что у самолета, следовавшего рейсом 512 по маршруту Анадырь-Хабаровск, на эшелоне треснул покрывной слой левой форточки пилота. По ее словам, на продолжение полета произошедшее не повлияло.
"Самолет приземлился в аэропорту Хабаровск. Посадка прошла благополучно", - сказала Хаустова.