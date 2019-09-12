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РИА Новости

В Хабаровске сел самолет с треснувшим стеклом

13:49 12.09.2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Нина Зотина
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Якутия" с треснувшим стеклом благополучно сел в аэропорту Хабаровска, сообщила РИА Новости представитель авиаузла Анастасия Хаустова.
Ранее она рассказала, что у самолета, следовавшего рейсом 512 по маршруту Анадырь-Хабаровск, на эшелоне треснул покрывной слой левой форточки пилота. По ее словам, на продолжение полета произошедшее не повлияло.
"Самолет приземлился в аэропорту Хабаровск. Посадка прошла благополучно", - сказала Хаустова.
Пассажирский самолет в небе
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Boeing 737-800ХабаровскВладивостокЯкутияПроисшествия
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