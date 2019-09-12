В ЕС пообещали нарастить помощь Молдавии при условии прогресса в реформах

БРЮССЕЛЬ, 12 сен – РИА Новости. ЕС считает, что новое правительство Молдавии продвигается в реализации ключевых для развития сотрудничества с Брюсселем реформ, обещает дальнейшую поддержку, говорится в обнародованном в четверг докладе о реализации обязательств по соглашению об ассоциации.

"После смены правительства в июне Молдавия решительно продвинулась вперед в осуществлении ключевых реформ, направленных на решение проблемы с ухудшением демократических стандартов и верховенства права, на то, чтобы граждане могли в полной мере воспользоваться преимуществами Соглашения об ассоциации между ЕС и Молдавией", - говорится в документе ЕК.

В сопроводительном комментарии к докладу глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС "ожидает от властей республики выполнения взятых на себя обязательств и амбициозного соглашения ЕС-Молдавия". "Как ЕС, мы готовы продолжать сопровождать и поддерживать эту работу", - сказала Могерини.

Еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении Йоханнес Хан, со своей стороны, заявил, что ЕС "готов и далее наращивать свою финансовую поддержку и консультационную помощь в качестве реакции на активную программу реформ правительства".

В ноябре 2017 года в Брюсселе был подписан меморандум о предоставлении Молдавии Евросоюзом макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро, из которых 40 миллионов евро - в виде гранта, а 60 миллионов - льготного кредита. Среди предварительных условий значатся соблюдение демократии, правового статуса и прав человека, борьба с коррупцией, обеспечение прозрачности в управлении финансами.