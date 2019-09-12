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РИА Новости

Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal

13:36 12.09.2019 (обновлено: 20:10 12.09.2019)
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© Фото : OPAL Gastransport GmbH & Co. KGГазопровод Opal
Газопровод Opal
© Фото : OPAL Gastransport GmbH & Co. KG
Газопровод Opal. Архивное фото
АБУ-ДАБИ, 12 сен - РИА Новости. Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
Суд ЕС во вторник отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям Opal, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности.
"Сейчас идет юридическая проработка этого вопроса на уровне министров компании, на уровне министерства энергетики (России - ред.) Мы прокомментируем эту ситуацию, как только будут даны соответствующие заключения", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
Отмененное решение Еврокомиссии от октября 2016 года давало российской компании возможность дополнительно транспортировать по Opal до 10,2 миллиарда кубометров газа в год. Согласно европейским нормам, по умолчанию "Газпром" может рассчитывать только на половину транзитных мощностей этой трубы, или 12,8 миллиарда кубов.
Теперь вновь в силе предыдущее решение Еврокомиссии - от 2009 года, пояснили РИА Новости в ее пресс-службе. Для доступа к мощностям Opal сверх 50% тогда от "Газпрома" требовали продавать для чешского рынка 3 миллиарда кубов газа в год на специальных условиях. Российская компания на это не соглашалась, и Opal долгое время был загружен не полностью.
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