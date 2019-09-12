Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal

АБУ-ДАБИ, 12 сен - РИА Новости. Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Суд ЕС во вторник отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям Opal, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности.

"Сейчас идет юридическая проработка этого вопроса на уровне министров компании, на уровне министерства энергетики (России - ред.) Мы прокомментируем эту ситуацию, как только будут даны соответствующие заключения", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

Отмененное решение Еврокомиссии от октября 2016 года давало российской компании возможность дополнительно транспортировать по Opal до 10,2 миллиарда кубометров газа в год. Согласно европейским нормам, по умолчанию "Газпром" может рассчитывать только на половину транзитных мощностей этой трубы, или 12,8 миллиарда кубов.