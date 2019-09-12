ГП считает рекламу в Google лазейкой для вмешательства в дела России

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Реклама на платформах таких компаний, как Google, скорее всего, является лазейкой для вмешательства во внутренние дела РФ, заявил в четверг начальник правового управления Генпрокуратуры России Артур Завалунов.
"Я бы хотел обратить внимание, здесь прозвучали тезисы о … Google, определенно, речь идет и о других провайдерах, которые используют свои площадки для, как они выражаются, распространения так называемой рекламы, что, скорее всего, является некой лазейкой для вмешательства в наши внутренние дела. Такой подход неприемлем для РФ, мы об этом говорили в том числе на международных площадках, в ООН", - сказал Завалунов на заседании в Совфеде.
Роскомнадзор 8 сентября сообщил, что выявил политическую рекламу на сайтах Google и Facebook в единый день голосования, когда она запрещена, и расценивает ее как вмешательство во внутренние дела РФ. Информация о нарушениях была направлена в парламентские комиссии по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ.