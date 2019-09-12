Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T13:27Z
https://ria.ru/20190912/1558609878.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155858/31/1558583174_0:317:3077:2047_1036x0_80_0_0_927464ca55795bf6bf081f04cbac4fde.jpg
РИА Новости

ГП считает рекламу в Google лазейкой для вмешательства в дела России

13:27 12.09.2019
1645
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийГугл
Гугл
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Гугл. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Реклама на платформах таких компаний, как Google, скорее всего, является лазейкой для вмешательства во внутренние дела РФ, заявил в четверг начальник правового управления Генпрокуратуры России Артур Завалунов.
"Я бы хотел обратить внимание, здесь прозвучали тезисы о … Google, определенно, речь идет и о других провайдерах, которые используют свои площадки для, как они выражаются, распространения так называемой рекламы, что, скорее всего, является некой лазейкой для вмешательства в наши внутренние дела. Такой подход неприемлем для РФ, мы об этом говорили в том числе на международных площадках, в ООН", - сказал Завалунов на заседании в Совфеде.
Видеостена из экранов, на которые выведены изображения из помещений избирательных комиссий, в Информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
9 сентября, 22:00Единый день голосования
Роскомнадзор обвинил Google и Facebook в намеренном вмешательстве в выборы
Роскомнадзор 8 сентября сообщил, что выявил политическую рекламу на сайтах Google и Facebook в единый день голосования, когда она запрещена, и расценивает ее как вмешательство во внутренние дела РФ. Информация о нарушениях была направлена в парламентские комиссии по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ.
29831240
Обсудить 2
GoogleГенеральная прокуратура РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москв
Рождение и смерть одного, но двойного фейка
РИА
Новости
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров
Прохоров: Москва привлекает все больше инвестиций, наращивая экспорт
Здание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019
СМИ: разместить устройства слежения у Белого дома в США мог Израиль
Троицкая, Комендантская, Оружейная и Боровицкая башни Московского Кремля
Россия ждет дискуссии по цифровизации финансового аудита на встрече ИНТОСАИ
Лента
новостей
Турецкие пожарные
На севере Кипра локализовали пожар после взрывов на складе боеприпасов
Президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании Keep America Great в Манчестере
Теперь виноваты украинцы. К чему Трамп склоняет Зеленского
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Якутия
В Хабаровске садится самолет авиакомпании "Якутия" с треснувшим стеклом
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Газопровод Opal
Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с местными жителями, принимавшими участие в контртеррористической операции на территории Дагестана в 1999 году
Слюнтяй не может возглавлять государство при таких гражданах, заявил Путин
Летний отдых в Сочи
Ученые раскрыли причину ожирения в пожилом возрасте
Президент РФ Владимир Путин и глава Дагестана Владимир Васильев во время встречи в аэропорту Махачкалы. 12 сентября 2019
Путин прилетел в Дагестан
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян назвала блокировку ее аккаунта в Facebook цензурой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:32Трамп не исключил новой встречи с Ким Чен Ыном до конца года
01:29Трамп не верит публикациям, что Израиль шпионил за ним
01:20Помпео не будет советником Трампа по нацбезопасности
01:19В Сети прокомментировали "самый странный" маршрут поезда из Москвы в Москву
01:12Трамп готов рассмотреть временную торговую сделку с Китаем
01:09Трамп заявил, что Иран хочет провести переговоры с США
01:05Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС
01:04Вудс и Тимберлейк пожертвуют шесть миллионов долларов на помощь Багамам
00:59Лавров рассказал об ответном визите японских экспертов на Курилы
00:58В Перу суд снизил срок предварительного заключения дочери экс-президента
00:53Россия и Израиль обсудили тему российской собственности на Святой земле
00:42Россия продолжит выступать на площадках за общение стран по нормам права
00:38Лавров: третьим силам не удастся "вбить клин" в отношения России и Китая
00:34Лавров заявил, что у России и Белоруссии нет сложностей в диалоге
00:24Лавров отметил роль оппозиции Сирии в процессе урегулирования
00:15В правительстве заявили, что не могут отменить восьмичасовой рабочий день
00:12Россия поприветствовала курс Сербии на сохранение военного нейтралитета
00:08Лавров рассказал, что должен отражать мирный договор России и Японии
00:03РФ рассчитывает на пересмотр подхода США в сфере контроля над вооружениями
23:56Украина намерена присоединиться к энергорынку Евросоюза в 2025 году
Лента новостейМолния