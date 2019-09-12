Владелец крупнейшего в Грузии банка создал общественное движение

ТБИЛИСИ, 12 сен – РИА Новости. Владелец крупнейшего в Грузии ТВС банка Мамука Хазарадзе заявил, что создал общественное движение "Лело", с которым будет готовиться к парламентским выборам 2020 года.

Хазарадзе выбрал для презентации движения город Анаклия, так как там ведется строительство первого в Грузии глубоководного порта, право на реализацию которого принадлежит именно ему. Прокуратура Грузии ранее возбудила против Хазарадзе дело, его подозревают в отмывании денег, общая сумма оценивается в 17 миллионов долларов. Хазарадзе считает, что дело завели, чтобы помешать ему в строительстве порта и создать препятствия в политической деятельности.

"Наше общественное движение будет ориентировано на победу на парламентских выборах 2020 года. Настало время перемен. В этом движении будут объединены люди, лидеры, которые показали результаты в своих сферах", - заявил Хазарадзе на презентации.

По его словам, "Лело" вскоре будет преобразовано в политическую партию.