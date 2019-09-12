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РИА Новости

"Роскосмос" рассказал, каким мог бы быть первый искусственный спутник Земли

13:25 12.09.2019
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© "Роскосмос"Одна из страниц рассекреченных документов, связанных с началом лунной гонки между СССР и США
Одна из страниц рассекреченных документов, связанных с началом лунной гонки между СССР и США
© "Роскосмос"
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Первый искусственный спутник Земли, запущенный Советским Союзом 4 октября 1957 года, мог весить не около 80 килограммов, а несколько тонн, следует из докладной записки ракетчика Михаила Тихонравова, работавшего тогда в профильном НИИ-4 Минобороны СССР, которая опубликована в специальном разделе на сайте "Роскосмоса".
С космодрома Байконур 60 лет назад, 12 сентября 1959 года, стартовал советский аппарат "Луна-2", который затем стал первым в истории объектом, достигшим Луны. "Роскосмос" опубликовал в честь юбилея рассекреченные документы, связанные с началом лунной гонки между СССР и США. В их числе и записка "Об искусственном спутнике Земли", написанная Тихонравовым в 1954 году.
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"Простейший спутник мыслится как аппарат без людей, движущийся по эллиптической орбите и предназначенный для научных целей. Вес такого спутника мог бы быть порядка 2000-3000 килограммов, считая и научную аппаратуру", - говорится в записке Тихонравова.
Отмечается, что конструкция с устройствами ориентации должна была весить порядка 1,3 тонны, источники питания – 280 килограммов (причем рассчитаны они были лишь на шесть часов работы) или 100 килограммов, если бы их можно было заряжать от Солнца. Средства связи должны были весить 650 килограммов, причем среди них предусматривалась и кассета с устройствами для ее спуска на Землю. На научную аппаратуру отводилось от 510 до 1250 килограммов. В планах советских разработчиков была даже установка киноаппарата и оборудование для размещения животных.
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В записке также приводятся размышления инженера о способах ориентации спутника в пространстве и радиосвязи аппарата с Землей. Предполагалось, что для связи со спутником потребуется три-четыре станции на территории СССР. Кроме того, в состав аппарата нужно было включить "запоминающее устройство", которое передавало информацию, полученную во время нахождения его в радиотени (за горизонтом).
Согласно приведенным расчетам инженеров, такой спутник мог бы вращаться на орбите высотой 300-400 километров, причем продержался бы ней не менее 10 лет без коррекции.
В этом же документе приводятся размышления о возможности создания пилотируемых космических кораблей, орбитальных станций, а также орбитальных космодромов для сборки ракет на орбите Земли с последующим полетом к Луне или другим планетам.
"При взлете со спутника-станции, изделие Р (ракета – ред.), предназначенное для посадки на Луну и возвращения на Землю, будет иметь вес порядка 100 тонн (при удельной тяге 310 и том же весе полезного груза). Межпланетные полеты становятся реальными и возможность их осуществления может значительно приблизиться", - говорится в записке.
Первый в мире искусственный объект на орбиту Земли запустил СССР 4 октября 1957 года. На ракете Р-7 с пятого научно-исследовательского полигона министерства обороны СССР, получившего впоследствии открытое наименование космодром Байконур, был выведен космический аппарат ПС-1 (простейший спутник-1). Он представлял собой шар диаметром 58 сантиметров, весил 83,6 килограмма, был оснащен четырьмя штырьковыми антеннами длиной 2,4 и 2,9 метра для передачи сигналов работающих от батареек передатчиков. Спутник ПС-1 летал 92 дня, до 4 января 1958 года, совершив 1440 оборотов вокруг Земли (около 60 миллиона километров), а его радиопередатчики работали в течение двух недель после старта.
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