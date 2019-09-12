Парламент Молдавии не готов отменить ограничения на вещание каналов из РФ

КИШИНЕВ, 12 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску заявил, что не видит желания парламентского большинства отменить ограничения на вещания российских каналов.

Ранее о намерении отменить ограничения для вещания российских каналов заявлял президент Молдавии Игорь Додон. О том, что этот вопрос могут рассмотреть депутаты, сообщала и спикер парламента, глава Соцпартии Молдавии Зинаида Гречаный.

"Российские коллеги подняли этот вопрос. На этом этапе я не вижу, даже теоретически, парламентского большинства, которое хотело бы изменить эти законы. Пока этот закон остается действующим, мы как правительство должны его придерживаться", - заявил Попеску на брифинге по итогам визита в Москву.

При этом он отметил, что в республике нет проблем, связанных с употреблением русского языка.

"В Молдавии не существует проблем, связанных с функционированием русского языка, русскоязычных СМИ. Мы не думаем, что русский язык сталкивается с какими-то проблемами на территории Молдавии", - добавил министр.