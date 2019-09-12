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РИА Новости
Медиавойны

Парламент Молдавии не готов отменить ограничения на вещание каналов из РФ

13:24 12.09.2019
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 12 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску заявил, что не видит желания парламентского большинства отменить ограничения на вещания российских каналов.
Ранее о намерении отменить ограничения для вещания российских каналов заявлял президент Молдавии Игорь Додон. О том, что этот вопрос могут рассмотреть депутаты, сообщала и спикер парламента, глава Соцпартии Молдавии Зинаида Гречаный.
"Российские коллеги подняли этот вопрос. На этом этапе я не вижу, даже теоретически, парламентского большинства, которое хотело бы изменить эти законы. Пока этот закон остается действующим, мы как правительство должны его придерживаться", - заявил Попеску на брифинге по итогам визита в Москву.
При этом он отметил, что в республике нет проблем, связанных с употреблением русского языка.
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"В Молдавии не существует проблем, связанных с функционированием русского языка, русскоязычных СМИ. Мы не думаем, что русский язык сталкивается с какими-то проблемами на территории Молдавии", - добавил министр.
В 2017 году парламент Молдавии принял законопроект по борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской. Документ запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных программ или других программ разрешена. В июле 2019 года парламент Молдавии принял новый кодекс ТВ- и радиовещания, который оставляет в силе запрет на трансляцию российских новостных программ.
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МедиавойныЗинаида ГречанаяМолдавияКишиневРоссия
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