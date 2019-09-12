В Хабаровске садится самолет авиакомпании "Якутия" с треснувшим стеклом

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Якутия" садится в Хабаровске с треснувшим стеклом, сообщила РИА Новости представитель хабаровского аэропорта Анастасия Хаустова.
"Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Якутия", следовавший рейсом 512 по маршруту Анадырь-Хабаровск, совершит посадку в аэропорту Хабаровск в штатном режиме в 20.20 (13.20 мск). На эшелоне произошло растрескивание покрывного слоя левой форточки пилота", - сказала собеседница агентства.
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Она отметила, что на продолжение полета этот фактор не влияет. "Посадка будет произведена в штатном режиме без привлечения аварийных служб", - заявила представитель аэропорта.