В Хабаровске садится самолет авиакомпании "Якутия" с треснувшим стеклом

"Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Якутия", следовавший рейсом 512 по маршруту Анадырь-Хабаровск, совершит посадку в аэропорту Хабаровск в штатном режиме в 20.20 (13.20 мск). На эшелоне произошло растрескивание покрывного слоя левой форточки пилота", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что на продолжение полета этот фактор не влияет. "Посадка будет произведена в штатном режиме без привлечения аварийных служб", - заявила представитель аэропорта.