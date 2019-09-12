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РИА Новости

Рябков рассказал об одностороннем моратории на размещение РСМД

13:15 12.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБрифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова
Брифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Брифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россия не питает иллюзий, что США введут мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности по примеру Москвы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Россия объявила односторонний мораторий на развертывание средств средней и меньшей дальности до тех пор, пока США не пойдут на такой шаг. Теперь будем смотреть, насколько ответственно американские коллеги подойдут к данной ситуации. Пока особых надежд или иллюзий в этом плане мы не питаем, мы слышим противоположные сигналы из Вашингтона, в том числе о том, что этой осенью пройдет испытание уже баллистического средства средней дальности, что начались интенсивные разработки других систем, которые при существовании договора были бы запрещены", - сказал Рябков журналистам.
Запуск американской баллистической ракеты-мишени ближнего радиуса действия
10 сентября, 13:34РИА Новости
Москва поддержала инициативу Минска не размещать РСМД в Европе
По его словам, Вашингтон решителен в стремлении обрести преимущества над своим геостратегическими противниками, к которым он относит и Россию, и Китай.
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