Рябков рассказал об одностороннем моратории на размещение РСМД

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россия не питает иллюзий, что США введут мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности по примеру Москвы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Россия объявила односторонний мораторий на развертывание средств средней и меньшей дальности до тех пор, пока США не пойдут на такой шаг. Теперь будем смотреть, насколько ответственно американские коллеги подойдут к данной ситуации. Пока особых надежд или иллюзий в этом плане мы не питаем, мы слышим противоположные сигналы из Вашингтона, в том числе о том, что этой осенью пройдет испытание уже баллистического средства средней дальности, что начались интенсивные разработки других систем, которые при существовании договора были бы запрещены", - сказал Рябков журналистам.
По его словам, Вашингтон решителен в стремлении обрести преимущества над своим геостратегическими противниками, к которым он относит и Россию, и Китай.