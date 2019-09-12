Рябков рассказал об одностороннем моратории на размещение РСМД

"Россия объявила односторонний мораторий на развертывание средств средней и меньшей дальности до тех пор, пока США не пойдут на такой шаг. Теперь будем смотреть, насколько ответственно американские коллеги подойдут к данной ситуации. Пока особых надежд или иллюзий в этом плане мы не питаем, мы слышим противоположные сигналы из Вашингтона, в том числе о том, что этой осенью пройдет испытание уже баллистического средства средней дальности, что начались интенсивные разработки других систем, которые при существовании договора были бы запрещены", - сказал Рябков журналистам.