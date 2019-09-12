ЦИК в ближайшие дни сформирует предложения избиркому Петербурга

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. ЦИК внимательно анализирует ситуацию с подведением итогов муниципальных выборов в Санкт-Петербурге и в ближайшие несколько дней будет готов сформировать дополнительные предложения городскому избиркому, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

Он отметил, что муниципальная кампания в первую очередь находится в ведении муниципальных избирательных комиссий, а во вторую очередь - избирательной комиссии региона. Однако ЦИК внимательно мониторит ситуацию и формулирует свои предложения по замеченным нарушениям.

"ЦИК анализирует, мы смотрим итоги ввода протоколов, мы оцениваем эти протоколы. Я думаю, что в ближайшие несколько дней мы будем готовы к тому, чтобы сформировать дополнительные предложения избирательной комиссии субъекта, в данном случае Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии", - сказал Булаев журналистам.

Он добавил, что "ЦИК и сейчас не стоит в стороне". "Может быть, не так публично высказываем свою позицию. Но все, что происходит сегодня в Питере, и по отмене результатов голосования на избирательных участках, и по направлению заявлений в суды [анализируем], мы оказываем и консультационную поддержку, в том числе кандидатам, которые считают, что их права нарушены, и анализируем объемный материал, который связан с протоколами, поступившими в ГАС "Выборы", - подчеркнул Булаев.