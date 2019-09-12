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РИА Новости
Единый день голосования

ЦИК в ближайшие дни сформирует предложения избиркому Петербурга

13:15 12.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. ЦИК внимательно анализирует ситуацию с подведением итогов муниципальных выборов в Санкт-Петербурге и в ближайшие несколько дней будет готов сформировать дополнительные предложения городскому избиркому, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
Он отметил, что муниципальная кампания в первую очередь находится в ведении муниципальных избирательных комиссий, а во вторую очередь - избирательной комиссии региона. Однако ЦИК внимательно мониторит ситуацию и формулирует свои предложения по замеченным нарушениям.
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"ЦИК анализирует, мы смотрим итоги ввода протоколов, мы оцениваем эти протоколы. Я думаю, что в ближайшие несколько дней мы будем готовы к тому, чтобы сформировать дополнительные предложения избирательной комиссии субъекта, в данном случае Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии", - сказал Булаев журналистам.
Он добавил, что "ЦИК и сейчас не стоит в стороне". "Может быть, не так публично высказываем свою позицию. Но все, что происходит сегодня в Питере, и по отмене результатов голосования на избирательных участках, и по направлению заявлений в суды [анализируем], мы оказываем и консультационную поддержку, в том числе кандидатам, которые считают, что их права нарушены, и анализируем объемный материал, который связан с протоколами, поступившими в ГАС "Выборы", - подчеркнул Булаев.
Ранее в заявлении, опубликованном на сайте ЦИК, отмечалось, что Центральная избирательная комиссия озабочена фактом не введения в ГАС "Выборы" более чем 70 протоколов избирательных комиссий по итогам голосования на муниципальных выборах в Петербурге. В Центризбиркоме также поддержали любые решительные меры Санкт-Петербургской избирательной комиссии, направленные на восстановление нарушенных прав участников избирательного процесса на муниципальных выборах, и добавили, что пакет предложений по усилению контроля деятельности избирательных комиссий муниципальных образований будет направлен федеральному законодателю в ближайшее время.
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