Кубань досрочно завершила основные работы по автодорожному нацпроекту

КРАСНОДАР, 12 сен - РИА Новости. Краснодарский край раньше срока завершил основные работы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.
"Край на два месяца раньше срока завершил основные работы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На реализацию проекта в этом году было направлено 3,9 миллиарда рублей", - сказал губернатор.
Глава региона уточнил, что в Краснодаре, Сочи и Новороссийске к нормативному состоянию дорожники привели более 240 километров дорог. "Это дороги, которые нуждались в ремонте или окончательном обустройстве тротуаров, бордюров", - пояснил Кондратьев. По его словам, ремонт проводился и на участках региональных трасс, где нужно было решать вопросы безопасности.
"Жители видят эти изменения, отмечают улучшение качества дорог, их содержания. Но, конечно, главный принцип нацпроекта – это повышение безопасности. Мы стремимся создать такую систему на трассах, чтобы даже в случае ДТП не было летальных исходов. Четкие планы в этой работе у нас есть вплоть до 2024 года, объем финансирования - 25 миллиардов рублей", - отметил глава края.
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