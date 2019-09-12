Кубань досрочно завершила основные работы по автодорожному нацпроекту

КРАСНОДАР, 12 сен - РИА Новости. Краснодарский край раньше срока завершил основные работы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.

"Край на два месяца раньше срока завершил основные работы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На реализацию проекта в этом году было направлено 3,9 миллиарда рублей", - сказал губернатор.

Глава региона уточнил, что в Краснодаре, Сочи и Новороссийске к нормативному состоянию дорожники привели более 240 километров дорог. "Это дороги, которые нуждались в ремонте или окончательном обустройстве тротуаров, бордюров", - пояснил Кондратьев. По его словам, ремонт проводился и на участках региональных трасс, где нужно было решать вопросы безопасности.