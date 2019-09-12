МИД: ракеты средней и меньшей дальности после развала ДРСМД не испытывались

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россия не проводила никаких испытаний ракет средней и меньшей дальности после развала ДРСМД, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Никаких испытаний средств средней дальности и иных средств, которые были запрещены договором, прекратившим свое действие 2 августа текущего года, в России не проводилось", - сказал Рябков журналистам.

В то же время, напомнил он, США испытали крылатую ракету наземного базирования, осуществив пуск с использованием универсальной установки МК-41, через 16 дней после прекращения действия договора.