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РИА Новости

МИД: ракеты средней и меньшей дальности после развала ДРСМД не испытывались

13:04 12.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россия не проводила никаких испытаний ракет средней и меньшей дальности после развала ДРСМД, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Никаких испытаний средств средней дальности и иных средств, которые были запрещены договором, прекратившим свое действие 2 августа текущего года, в России не проводилось", - сказал Рябков журналистам.
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В то же время, напомнил он, США испытали крылатую ракету наземного базирования, осуществив пуск с использованием универсальной установки МК-41, через 16 дней после прекращения действия договора.
"Понятно, что срок, необходимый для подготовки такого испытания, исчисляется месяцами как минимум, если не больше", - заметил дипломат.
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