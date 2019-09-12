МИД: ракеты средней и меньшей дальности после развала ДРСМД не испытывались

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россия не проводила никаких испытаний ракет средней и меньшей дальности после развала ДРСМД, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Никаких испытаний средств средней дальности и иных средств, которые были запрещены договором, прекратившим свое действие 2 августа текущего года, в России не проводилось", - сказал Рябков журналистам.
В то же время, напомнил он, США испытали крылатую ракету наземного базирования, осуществив пуск с использованием универсальной установки МК-41, через 16 дней после прекращения действия договора.
"Понятно, что срок, необходимый для подготовки такого испытания, исчисляется месяцами как минимум, если не больше", - заметил дипломат.