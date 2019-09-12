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РИА Новости

На ликвидацию последствий паводков в Приангарье выделили 18 млрд рублей

13:03 12.09.2019 (обновлено: 13:09 12.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМестность в Иркутской области в окрестностях Тулуна
Местность в Иркутской области в окрестностях Тулуна
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Местность в Иркутской области в окрестностях Тулуна. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Более 18 миллиардов рублей выделено на ликвидацию последствий паводков в Иркутской области, в том числе 14 миллиардов из резервного фонда, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг.
"Всем ситуация известна, тяжелая ситуация. Был принят целый пакет мер, чтобы помочь людям, выделены значительные средства, включая средства на первоочередные нужды… Также были выделены дополнительные средства из резервного фонда правительства – более 14 миллиардов рублей. Кроме того, мы направили деньги на поддержку сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, на восстановление дорог. В общей сложности – более 18 миллиардов рублей", - сказал премьер.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко выступает на совещании о жилищном обеспечении граждан, пострадавших в ходе паводка на территории Иркутской области
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