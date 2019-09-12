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РИА Новости

Число довольных Зеленским украинцев выросло в 1,5 раза, показал опрос

13:02 12.09.2019 (обновлено: 13:51 12.09.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины/Николай Лазаренко / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины/Николай Лазаренко /
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Деятельностью президента Украины Владимира Зеленского довольны более 70% жителей страны, это почти в 1,5 раза больше, чем в июле, следует из данных опроса Социологической группы "Рейтинг".
"Деятельностью президента Украины Владимира Зеленского довольны 71% опрошенных, 11% - противоположного мнения, 18% не смогли сформировать свое отношение к нему. По сравнению с июлем текущего года уровень удовлетворенности работой главы государства вырос почти в полтора раза", - говорится в данных опроса, опубликованных в четверг на сайте "Рейтинг".
При этом, согласно результатам опроса, почти 30% жителей Украины положительно оценивают работу премьер-министра страны Алексея Гончарука, 11% - отрицательно. "Две трети не смогли дать оценок новому премьер-министру", - говорится в сообщении на сайте соцгруппы.
Работой новоизбранной Верховной рады довольны 39% респондентов, недовольны 16%, а 45% затруднились дать оценку.
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Опрос проводился с 6 по 10 сентября 2019 года на всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Всего опрошены 2,5 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2%.
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