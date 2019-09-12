Число довольных Зеленским украинцев выросло в 1,5 раза, показал опрос

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Деятельностью президента Украины Владимира Зеленского довольны более 70% жителей страны, это почти в 1,5 раза больше, чем в июле, следует из данных опроса Социологической группы "Рейтинг".

"Деятельностью президента Украины Владимира Зеленского довольны 71% опрошенных, 11% - противоположного мнения, 18% не смогли сформировать свое отношение к нему. По сравнению с июлем текущего года уровень удовлетворенности работой главы государства вырос почти в полтора раза", - говорится в данных опроса, опубликованных в четверг на сайте "Рейтинг".

При этом, согласно результатам опроса, почти 30% жителей Украины положительно оценивают работу премьер-министра страны Алексея Гончарука, 11% - отрицательно. "Две трети не смогли дать оценок новому премьер-министру", - говорится в сообщении на сайте соцгруппы.

Работой новоизбранной Верховной рады довольны 39% респондентов, недовольны 16%, а 45% затруднились дать оценку.