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РИА Новости

Нетаньяху рассказал о визите в Россию

12:59 12.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, вылетая с однодневным визитом в Сочи, назвал предстоящую поездку очень важной для страны.
"Это важная поездка в ответственный период, чтобы гарантировать безопасность Израиля в противовес попыткам Ирана и его сателлитов напасть на нас со стороны Сирии", - заявил премьер-министр в интервью сопровождавшим его журналистам.
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
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Нетаньяху заявил, что Израилю придется провести военную операцию в Газе
"Это важное направление. Нам важно сохранять там (в Сирии – ред.) свободу действий против группировки Хезболлах и других целей. Общая цель, по поводу которой есть общее согласие, но которая еще не достигнута, и к ее достижению придется еще долго продвигаться – это вывод иранских сил из Сирии", - отметил Нетаньяху.
Израильский премьер также прокомментировал информацию СМИ о возможной встрече президента США Дональда Трампа с президентом Ирана Хасаном Роухани, которая, по некоторым данным, может состояться уже в конце этого месяца.
"Политика, проводимая (прежней администрацией) США, привела к заключению ядерного соглашения, которое позволило Ирану действовать свободно и создавать империю вокруг него … Я говорил с президентом Трампом и сказал ему, что это следует изменить. Трамп изменил это и наложил тяжелые санкции (на Иран – ред.), в том числе два дня назад", - напомнил Нетаньяху.
"И, если США и президент захотят поменять свою политику, я уверен, что они это сделают в рамках той же самой доктрины давления и предъявления требований к Ирану. Я передал все послания по прямым каналам президенту Трампу и его советникам", - отметил израильский лидер.
Сегодня глава израильского правительства отправился с однодневным визитом в Сочи, где запланирована его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обсудят региональные вопросы, включая ситуацию в Сирии с акцентом на укрепление механизмов военной координации. В ходе визита запланирована также встреча Нетаньяху с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу.
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