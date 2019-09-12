Нетаньяху рассказал о визите в Россию

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, вылетая с однодневным визитом в Сочи, назвал предстоящую поездку очень важной для страны.

"Это важная поездка в ответственный период, чтобы гарантировать безопасность Израиля в противовес попыткам Ирана и его сателлитов напасть на нас со стороны Сирии", - заявил премьер-министр в интервью сопровождавшим его журналистам.

"Это важное направление. Нам важно сохранять там (в Сирии – ред.) свободу действий против группировки Хезболлах и других целей. Общая цель, по поводу которой есть общее согласие, но которая еще не достигнута, и к ее достижению придется еще долго продвигаться – это вывод иранских сил из Сирии", - отметил Нетаньяху.

Израильский премьер также прокомментировал информацию СМИ о возможной встрече президента США Дональда Трампа с президентом Ирана Хасаном Роухани, которая, по некоторым данным, может состояться уже в конце этого месяца.

"Политика, проводимая (прежней администрацией) США, привела к заключению ядерного соглашения, которое позволило Ирану действовать свободно и создавать империю вокруг него … Я говорил с президентом Трампом и сказал ему, что это следует изменить. Трамп изменил это и наложил тяжелые санкции (на Иран – ред.), в том числе два дня назад", - напомнил Нетаньяху.

"И, если США и президент захотят поменять свою политику, я уверен, что они это сделают в рамках той же самой доктрины давления и предъявления требований к Ирану. Я передал все послания по прямым каналам президенту Трампу и его советникам", - отметил израильский лидер.