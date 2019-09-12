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РИА Новости

Бывший следователь краснодарского УФСБ получил 14 лет колонии за взятки

12:58 12.09.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкСудебное заседание
Судебное заседание
© РИА Новости
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Судебное заседание. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сен - РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд в четверг приговорил бывшего старшего следователя по особо важным делам УФСБ России по Краснодарскому краю Дмитрия Гнатива к 14 годам колонии за получение взятки и покушение на мошенничество на общую сумму более 55 миллионов рублей, сообщил журналистам представитель суда.
По делу проходили Гнатив, а также его знакомый адвокат Владислав Оленский, обвиняемый в покушении на мошенничество и посредничество во взяточничестве.
По версии следствия, в августе 2014 года Гнатив сговорился с Оленским, чтобы получить взятку у мужчины, в отношении которого было возбуждено уголовное дело, "за сохранение квалификации дела" и меру пресечения без лишения свободы. Мужчина выполнил требования, а Гнатив сохранил квалификацию его действий и избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде, отметили в суде.
Кроме того, Гнатив и Оленский узнали об уголовном деле по факту преднамеренного банкротства завода, одним из руководителей которого ранее являлся тот же мужчина. Они договорились сообщить ему, что могут привлечь его к уголовной ответственности, хотя это было не так. Чтобы избежать преследования, они потребовали взятку, считает следствие. Потерпевший согласился.
Сотрудник ФСБ России
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В конце октября 2017 года он обратился с заявлением в органы ФСБ России. Оленский и Гнатив были задержаны.
"Гнатив признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет в исправительной колонии строго режима ... с лишением воинского звания. Оленский признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в суде.
Кроме того, суд принял решение конфисковать у Гнатива денежную сумму в размере около 55,5 миллиона рублей, "соответствующую размеру фактически полученных денег в результате совершения преступления". Приговор в законную силу еще не вступил.
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ФСБ РФКраснодарский крайПроисшествия
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