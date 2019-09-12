МИД: ситуацию вокруг Смоленкова используют для подрыва доверия к России

"Очень смешно - эпизод, который, по большому счету, не заслуживает такого внимания, привязывался к каким-то графикам, календарям. Мелькали рассуждения о возможной привязке к так называемому российскому вмешательству в американские избирательные процессы: это все сугубо спекуляции на пустом месте и очередная попытка использовать "российский материал" и "российский повод" для того, чтобы нагнетать недоверие к нам в США", - сказал Рябков журналистам.