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РИА Новости

МИД: ситуацию вокруг Смоленкова используют для подрыва доверия к России

12:55 12.09.2019 (обновлено: 13:05 12.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В Москве считают спекуляциями на пустом месте историю с Олегом Смоленковым, которого СМИ называют информатором спецслужб США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Очень смешно - эпизод, который, по большому счету, не заслуживает такого внимания, привязывался к каким-то графикам, календарям. Мелькали рассуждения о возможной привязке к так называемому российскому вмешательству в американские избирательные процессы: это все сугубо спекуляции на пустом месте и очередная попытка использовать "российский материал" и "российский повод" для того, чтобы нагнетать недоверие к нам в США", - сказал Рябков журналистам.
"Будут еще, наверное, какие-то ситуации по мере приближения к американским выборам, где опять будут искать российские следы, какие-то российские непонятные вовлеченности или нашу причастность к чему-то", - отметил он.
По словам Рябкова, в США прокручивается "одна и та же шарманка, она все равно рано или поздно у них сломается - уже всем надоело, эти российские следы".
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что спецслужбы США в рамках секретной операции, якобы проведенной в 2017 году, вывезли из РФ своего информатора, близкого к российским властям. По информации некоторых СМИ, речь идет об Олеге Смоленкове.
Дом в Стаффорде, где предположительно проживал бежавший в США Олег Смоленков
11 сентября, 12:14Сказано в эфире
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Олег СмоленковСкандал вокруг "агента США" СмоленковаМИД РФСергей РябковРоссияСШАПолитика
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