МИД: ситуацию вокруг Смоленкова используют для подрыва доверия к России

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В Москве считают спекуляциями на пустом месте историю с Олегом Смоленковым, которого СМИ называют информатором спецслужб США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Очень смешно - эпизод, который, по большому счету, не заслуживает такого внимания, привязывался к каким-то графикам, календарям. Мелькали рассуждения о возможной привязке к так называемому российскому вмешательству в американские избирательные процессы: это все сугубо спекуляции на пустом месте и очередная попытка использовать "российский материал" и "российский повод" для того, чтобы нагнетать недоверие к нам в США", - сказал Рябков журналистам.
"Будут еще, наверное, какие-то ситуации по мере приближения к американским выборам, где опять будут искать российские следы, какие-то российские непонятные вовлеченности или нашу причастность к чему-то", - отметил он.
По словам Рябкова, в США прокручивается "одна и та же шарманка, она все равно рано или поздно у них сломается - уже всем надоело, эти российские следы".
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что спецслужбы США в рамках секретной операции, якобы проведенной в 2017 году, вывезли из РФ своего информатора, близкого к российским властям. По информации некоторых СМИ, речь идет об Олеге Смоленкове.
11 сентября, 12:14Сказано в эфире"Слитый агент". Эксперт назвал причины шумихи в США вокруг Олега СмоленковаСоседи рассказали о семье "агента США" Олега Смоленкова. В эфире радио Sputnik член Совета по внешней и оборонной политике РФ Александр Михайлов прокомментировал историю вокруг "американского информатора".