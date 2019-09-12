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РИА Новости

США еще в 2017 году планировали вмешательство в дела России, заявили в ГП

12:54 12.09.2019 (обновлено: 14:06 12.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры России
Здание Генеральной прокуратуры России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Генеральной прокуратуры России. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. США еще два года назад планировали вмешиваться во внутренние дела России, заявил начальник правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов на заседании в Совете Федерации.
Он пояснил, что ведомство провело правовой анализ закона Магнитского и выявило, что одно из положений этого документа предусматривало финансирование "фонда противодействия влиянию России". В 2018-2019 годах ему планировалось передать 250 миллионов долларов "для использования кибератак в странах НАТО и ЕС".
"То есть еще в 2017 году, используя акт Магнитского, США <...> предвидели, что будут планировать поддержку СМИ и неправительственные организации, чтобы участвовать во вмешательстве", — подчеркнул Завалунов.

"Закон Магнитского"

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.
В 2012 году Вашингтон принял "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Впоследствии документ перерос в глобальный закон.
В Москве не раз призывали отказаться от политизации дела Магнитского. Следствие установило, что аудитор скончался от острой сердечной недостаточности, отека мозга и легких, возникших из-за осложнения двух его хронических заболеваний.
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Вчера, 13:27РИА Новости
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