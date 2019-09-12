В Краснодаре ликвидировали открытое горение около склада с поддонами

Ранее сообщалось о локализации пожара на 1,8 тысячи квадратных метров. На видео, распространенном пресс-службой управления, видно, что поддоны находятся в непосредственной близости, предположительно, к помещению склада. Позднее ведомство уточнило, что речь идет о 1,5 тысячах квадратных метров. К тушению привлечено 70 человек и 25 единиц техники.