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РИА Новости

В Краснодаре ликвидировали открытое горение около склада с поддонами

12:54 12.09.2019
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© МЧС РоссииСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в краснодарском поселке Индустриальный
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в краснодарском поселке Индустриальный
© МЧС России
КРАСНОДАР, 12 сен - РИА Новости. Открытое горение деревянных поддонов ликвидировано в краснодарском поселке Индустриальный, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Ранее сообщалось о локализации пожара на 1,8 тысячи квадратных метров. На видео, распространенном пресс-службой управления, видно, что поддоны находятся в непосредственной близости, предположительно, к помещению склада. Позднее ведомство уточнило, что речь идет о 1,5 тысячах квадратных метров. К тушению привлечено 70 человек и 25 единиц техники.
"Ликвидация открытого горения - 12.24 мск", - говорится в сообщении пресс-службы ГУМЧС.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
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