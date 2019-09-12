В Краснодаре ликвидировали открытое горение около склада с поддонами

КРАСНОДАР, 12 сен - РИА Новости. Открытое горение деревянных поддонов ликвидировано в краснодарском поселке Индустриальный, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Ранее сообщалось о локализации пожара на 1,8 тысячи квадратных метров. На видео, распространенном пресс-службой управления, видно, что поддоны находятся в непосредственной близости, предположительно, к помещению склада. Позднее ведомство уточнило, что речь идет о 1,5 тысячах квадратных метров. К тушению привлечено 70 человек и 25 единиц техники.
"Ликвидация открытого горения - 12.24 мск", - говорится в сообщении пресс-службы ГУМЧС.
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