Телеведущая Юлия Барановская в свадебном платье заинтриговала Сеть

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российская телеведущая Юлия Барановская разместила в инстаграме фотографию в свадебном платье, чем заинтриговала подписчиков, которые сразу стали предполагать, что она готовится к замужеству.

"Скоро", - написала бывшая жена футболиста Андрея Аршавина.

Информации о том, действительно ли Барановская готовится к свадьбе или это образ для модного перформанса, пока нет, но ее подписчики уже написали сотни поздравлений.

"Интрига хорошая", Аршавин, наверное, волосы дерет, что потерял такую женщину. Счастья тебе, красотка!", "Красавица! Платье очень стильное!", "Ура! Свадьба!" - комментировали публикацию пользователи в инстаграме.

Юлия Барановская была замужем за футболистом Андреем Аршавиным с 2004 по 2013 годы, пока он не ушел к другой, оставив ее с тремя детьми - Артемом (2005), Яной (2008) и Арсенией (2012).