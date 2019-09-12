Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T12:52Z
https://ria.ru/20190912/1558606793.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/98587/15/985871587_0:143:3134:1906_1036x0_80_0_0_58524db2a20cdbb53210b3f566efc0c9.jpg
РИА Новости

В ГД попросили Васильеву принять меры после скандала со стрижкой школьника

12:52 12.09.2019
1076
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗаседание Госдумы
Заседание Госдумы
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Заседание Госдумы. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов обратились к министру просвещения Ольге Васильевой и губернатору Красноярского края Александру Уссу с просьбой изучить все обстоятельства инцидента в школе в Сосновоборске, где мальчика принуждали сменить прическу, и принять все необходимые меры для поиска компромиссного решения, прекращения травли ребенка и устранения очага конфликта, сообщила пресс-служба Нилова.
Ранее сообщалось, что управление СК по краю начало проверку после конфликта учителей и ученика в школе Сосновоборска из-за прически мальчика. По информации ведомства, 5 сентября ученику четвертого класса учитель сделал замечание из-за его прически, после чего в беседе с родителями администрация школы предложила перевести сына на домашнее обучение, если они не готовы выполнять требования педагога.
Ученики на торжественной линейке. Архивное фото
4 сентября 2018, 20:42РИА Новости
В Петербурге школьницу выгнали с торжественной линейки из-за синих волос
В ряде СМИ и социальных сетях этот случай вызвал бурную реакцию. Местные телеканалы сообщили, что мальчик занимается футболом и такую прическу сделал, так как ее носит его кумир - футболист Златан Ибрагимович. Мальчика поддержали в социальных сетях – пользователи начали выкладывать фото со своими стрижками и рассказывать истории о них.
"Считаем, даже в случае абсолютной уверенности администрации школы в необходимости соблюдения учениками определенных стандартов, выбранный преподавателями метод показательной травли губителен для всей системы образования. Это показала и недавняя история барнаульской учительницы-спортсменки Татьяны Кувшинниковой, лишившейся работы за якобы недостаточно целомудренное фото в купальнике. Учитывая изложенное, просим вас дать поручение изучить все обстоятельства данного инцидента и принять все необходимые меры для поиска компромиссного решения, прекращения травли ребенка и устранения очага конфликта", - говорится в обращении.
Учитель в школьном кабинете
7 сентября 2018, 20:22РИА Новости
Дочь пермского депутата выгнали с уроков за розовый цвет волос
По мнению депутатов, администрация школы "вместо единственно приемлемого в такой ситуации спокойного диалога с учеником и его родителями пошла на открытый конфликт с использованием абсурдной аргументации и ссылками на формат парикмахерских "Гитлерюгенда". "В результате в данном случае мы в очередной раз наблюдаем попытку откровенного давления на детскую психику при явном недостатке педагогических компетенций. К чему может привести такая политика "уравнительно-инкубаторского" подхода к неокрепшей и формирующейся личности школьника, можно только предполагать", - говорится в сообщении.
Ранее школьная учительница из Барнаула Татьяна Кувшинникова, много лет занимающаяся зимним плаванием, решила сфотографироваться после заплыва в честь Универсиады в Красноярске. На опубликованных в ее социальных сетях снимках учитель стоит в закрытом спортивном купальнике и легком платье. Фото не понравились матери одного из учеников, и она пожаловалась директору. Несмотря на поддержку многих других родителей и СМИ, женщину вынудили уволиться. В конце марта российские учителя решили поддержать коллегу Кувшинникову флешмобом: педагоги выкладывали в интернет похожие снимки, помечая их хэштегшом #УчителяТожеЛюди. Позже в Минпросвещения заявили, что ведомство вместе с экспертами может к началу нового учебного года разработать рекомендации для педагогов по ведению социальных сетей.
Выставка школьной формы
21 августа 2018, 13:44Социальный навигатор
Школьная форма для современных детей: что носить в новом учебном году
8302017
Обсудить 0
Ольга ВасильеваЯрослав НиловИгорь Лебедев (Игорь Жириновский)Следственный комитет РФГосдума РФМоскваКрасноярский крайКрасноярскПросвещениеОбщество
Рекомендуем
Оформление полиса ОСАГО
В Минфине оценили инициативу по "перепривязке" полиса ОСАГО к водителю
РИА
Новости
Ученик школы №4 города Сосновоборска Красноярского края
В красноярской школе объяснили претензии по поводу прически ученика
Трудовая книжка
Комитет Госдумы поддержал проекты об электронных трудовых книжках
Лаборатория
Роспотребнадзор актуализирует СанПиНы в рамках "регуляторной гильотины"
Лента
новостей
Здание министерства культуры РФ в Москве
В Москве суд зарегистрировал заявление о банкротстве министерства культуры
Выборы в Белоруссии
В Белоруссии наблюдателям не покажут бюллетени при подсчете голосов
Строительство коттеджей
Госдума ввела дополнительные налоговые льготы для садоводческих товариществ
Штаб-квартира ВТО в Женеве
Украина проиграла России в ВТО в споре по энергокорректировкам
Член ЦИК Николай Булаев во время подведения предварительных итогов единого дня голосования. 11 сентября 2017
Булаев заявил, что не понял идею общих избирательных фондах для кандидатов
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Нетаньяху рассказал о визите в Россию
Глава ДНР Денис Пушилин во время Ялтинского международного экономического форума
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с местными жителями, принимавшими участие в контртеррористической операции на территории Дагестана в 1999 году
Слюнтяй не может возглавлять государство при таких гражданах, заявил Путин
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Ушаков заявил о возможном участии главы Филиппин в Валдайском форуме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Минфин США не исключил выпуска облигаций со сроком погашения 50 и 100 лет
01:44Супрун заподозрила у Зеленского раздвоение личности
01:32Трамп не исключил новой встречи с Ким Чен Ыном до конца года
01:29Трамп не верит публикациям, что Израиль шпионил за ним
01:20Помпео не будет советником Трампа по нацбезопасности
01:19В Сети прокомментировали "самый странный" маршрут поезда из Москвы в Москву
01:12Трамп готов рассмотреть временную торговую сделку с Китаем
01:09Трамп заявил, что Иран хочет провести переговоры с США
01:05Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС
01:04Вудс и Тимберлейк пожертвуют шесть миллионов долларов на помощь Багамам
00:59Лавров рассказал об ответном визите японских экспертов на Курилы
00:58В Перу суд снизил срок предварительного заключения дочери экс-президента
00:53Россия и Израиль обсудили тему российской собственности на Святой земле
00:42Россия продолжит выступать на площадках за общение стран по нормам права
00:38Лавров: третьим силам не удастся "вбить клин" в отношения России и Китая
00:34Лавров заявил, что у России и Белоруссии нет сложностей в диалоге
00:24Лавров отметил роль оппозиции Сирии в процессе урегулирования
00:15В правительстве заявили, что не могут отменить восьмичасовой рабочий день
00:12Россия поприветствовала курс Сербии на сохранение военного нейтралитета
00:08Лавров рассказал, что должен отражать мирный договор России и Японии
Лента новостейМолния