В ГД попросили Васильеву принять меры после скандала со стрижкой школьника

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов обратились к министру просвещения Ольге Васильевой и губернатору Красноярского края Александру Уссу с просьбой изучить все обстоятельства инцидента в школе в Сосновоборске, где мальчика принуждали сменить прическу, и принять все необходимые меры для поиска компромиссного решения, прекращения травли ребенка и устранения очага конфликта, сообщила пресс-служба Нилова.
Ранее сообщалось, что управление СК по краю начало проверку после конфликта учителей и ученика в школе Сосновоборска из-за прически мальчика. По информации ведомства, 5 сентября ученику четвертого класса учитель сделал замечание из-за его прически, после чего в беседе с родителями администрация школы предложила перевести сына на домашнее обучение, если они не готовы выполнять требования педагога.
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В ряде СМИ и социальных сетях этот случай вызвал бурную реакцию. Местные телеканалы сообщили, что мальчик занимается футболом и такую прическу сделал, так как ее носит его кумир - футболист Златан Ибрагимович. Мальчика поддержали в социальных сетях – пользователи начали выкладывать фото со своими стрижками и рассказывать истории о них.
"Считаем, даже в случае абсолютной уверенности администрации школы в необходимости соблюдения учениками определенных стандартов, выбранный преподавателями метод показательной травли губителен для всей системы образования. Это показала и недавняя история барнаульской учительницы-спортсменки Татьяны Кувшинниковой, лишившейся работы за якобы недостаточно целомудренное фото в купальнике. Учитывая изложенное, просим вас дать поручение изучить все обстоятельства данного инцидента и принять все необходимые меры для поиска компромиссного решения, прекращения травли ребенка и устранения очага конфликта", - говорится в обращении.
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По мнению депутатов, администрация школы "вместо единственно приемлемого в такой ситуации спокойного диалога с учеником и его родителями пошла на открытый конфликт с использованием абсурдной аргументации и ссылками на формат парикмахерских "Гитлерюгенда". "В результате в данном случае мы в очередной раз наблюдаем попытку откровенного давления на детскую психику при явном недостатке педагогических компетенций. К чему может привести такая политика "уравнительно-инкубаторского" подхода к неокрепшей и формирующейся личности школьника, можно только предполагать", - говорится в сообщении.
Ранее школьная учительница из Барнаула Татьяна Кувшинникова, много лет занимающаяся зимним плаванием, решила сфотографироваться после заплыва в честь Универсиады в Красноярске. На опубликованных в ее социальных сетях снимках учитель стоит в закрытом спортивном купальнике и легком платье. Фото не понравились матери одного из учеников, и она пожаловалась директору. Несмотря на поддержку многих других родителей и СМИ, женщину вынудили уволиться. В конце марта российские учителя решили поддержать коллегу Кувшинникову флешмобом: педагоги выкладывали в интернет похожие снимки, помечая их хэштегшом #УчителяТожеЛюди. Позже в Минпросвещения заявили, что ведомство вместе с экспертами может к началу нового учебного года разработать рекомендации для педагогов по ведению социальных сетей.