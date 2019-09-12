В ГД попросили Васильеву принять меры после скандала со стрижкой школьника

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов обратились к министру просвещения Ольге Васильевой и губернатору Красноярского края Александру Уссу с просьбой изучить все обстоятельства инцидента в школе в Сосновоборске, где мальчика принуждали сменить прическу, и принять все необходимые меры для поиска компромиссного решения, прекращения травли ребенка и устранения очага конфликта, сообщила пресс-служба Нилова.

Ранее сообщалось, что управление СК по краю начало проверку после конфликта учителей и ученика в школе Сосновоборска из-за прически мальчика. По информации ведомства, 5 сентября ученику четвертого класса учитель сделал замечание из-за его прически, после чего в беседе с родителями администрация школы предложила перевести сына на домашнее обучение, если они не готовы выполнять требования педагога.

В ряде СМИ и социальных сетях этот случай вызвал бурную реакцию. Местные телеканалы сообщили, что мальчик занимается футболом и такую прическу сделал, так как ее носит его кумир - футболист Златан Ибрагимович. Мальчика поддержали в социальных сетях – пользователи начали выкладывать фото со своими стрижками и рассказывать истории о них.

"Считаем, даже в случае абсолютной уверенности администрации школы в необходимости соблюдения учениками определенных стандартов, выбранный преподавателями метод показательной травли губителен для всей системы образования. Это показала и недавняя история барнаульской учительницы-спортсменки Татьяны Кувшинниковой, лишившейся работы за якобы недостаточно целомудренное фото в купальнике. Учитывая изложенное, просим вас дать поручение изучить все обстоятельства данного инцидента и принять все необходимые меры для поиска компромиссного решения, прекращения травли ребенка и устранения очага конфликта", - говорится в обращении

По мнению депутатов, администрация школы "вместо единственно приемлемого в такой ситуации спокойного диалога с учеником и его родителями пошла на открытый конфликт с использованием абсурдной аргументации и ссылками на формат парикмахерских "Гитлерюгенда". "В результате в данном случае мы в очередной раз наблюдаем попытку откровенного давления на детскую психику при явном недостатке педагогических компетенций. К чему может привести такая политика "уравнительно-инкубаторского" подхода к неокрепшей и формирующейся личности школьника, можно только предполагать", - говорится в сообщении.