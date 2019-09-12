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РИА Новости
Туризм

В Португалии развитие туризма помогло существенно сократить безработицу

13:02 12.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПлощадь Россиу в Лиссабоне
Площадь Россиу в Лиссабоне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Развитие туристической отрасли в Португалии помогло преодолеть кризис в стране и сократить безработицу с 16% в 2014 году до 6% в настоящее время, заявила государственный секретарь по туризму Португалии Ана Мендеш Годинью.
"Туризм в Португалии сыграл очень важную роль, он изменил облик страны целиком. У нас был период настоящего кризиса, который преодолели в том числе благодаря туризму. Мы все поставили на цифровые технологии и выиграли, но помогли нам и молодые люди, которые пришли в сектор туризма и начали создавать новые предприятия, новый бизнес", - сказала она на министерских дебатах в рамках 23-ей сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO).
По ее словам, три года назад в Португалии действовало две тысячи малых предприятий, а сейчас их число выросло до десяти тысяч.
"Мы создали экосистему, где молодежь, частный бизнес и госсектор работают вместе. Это большой прорыв, так как много людей пришло в туризм. Последние три года каждое третье рабочее место было создано в сфере туризма", - сообщила госсекретарь по туризму Португалии.
Генеральная ассамблея Всемирной туристической организации под эгидой ООН впервые проходит в России. В Санкт-Петербург приехали представители туристической отрасли более чем из 135 стран, включая 98 министров туризма и их заместителей.
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Место проведения 23-й Генеральной ассамблеи Всемирной туристической организации (UNWTO) в Санкт-Петербурге
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