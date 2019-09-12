Губернатор Смоленщины продает служебное авто и резиденцию

СМОЛЕНСК, 12 сен – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский принял решение продать так называемую резиденцию губернатора - объект в Гнездово, а также служебный автомобиль "Lexus", а вырученные деньги направить на решение проблем центральных районных больниц региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регадминистрации.
"Состояние центральных районных больниц региона зачастую можно назвать катастрофическим - отсутствие узких специалистов создает серьезные проблемы и препятствия смолянам с точки зрения получения качественных и своевременных услуг в сфере здравоохранения. В этой связи мною принято решение о продаже так называемой резиденции губернатора в Гнездово, а также о продаже служебного автомобиля "Lexus". Все вырученные средства будут направлены на решение проблем в ЦРБ, в том числе на приобретение жилья для приезжих специалистов, которые будут оказывать медицинские услуги, а также на улучшение материально-технической базы районных больниц, потому что они давно нуждаются в улучшении и обновлении", - заявил Островский, выступая в четверг на заседании Смоленской областной Думы шестого созыва.
Обращаясь к депутатам, глава региона отметил, что областные власти проводят политику, направленную на повышение социальных гарантий для смолян.
"Совместными усилиями нам удалось не только сохранить все без исключения льготы, которые были приняты властями, работавшими до нас, но и ввести десятки новых мер соцподдержки", - отметил губернатор.