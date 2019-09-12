Губернатор Смоленщины продает служебное авто и резиденцию

"Состояние центральных районных больниц региона зачастую можно назвать катастрофическим - отсутствие узких специалистов создает серьезные проблемы и препятствия смолянам с точки зрения получения качественных и своевременных услуг в сфере здравоохранения. В этой связи мною принято решение о продаже так называемой резиденции губернатора в Гнездово, а также о продаже служебного автомобиля "Lexus". Все вырученные средства будут направлены на решение проблем в ЦРБ, в том числе на приобретение жилья для приезжих специалистов, которые будут оказывать медицинские услуги, а также на улучшение материально-технической базы районных больниц, потому что они давно нуждаются в улучшении и обновлении", - заявил Островский, выступая в четверг на заседании Смоленской областной Думы шестого созыва.