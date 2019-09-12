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РИА Новости

На полигонах Западного военного округа оборудуют 24 вертолетных аэродрома

12:41 12.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВертолеты на аэродроме
Вертолеты на аэродроме
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Вертолеты на аэродроме. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Полигоны Западного военного округа будут оборудованы 24 вертодромами – аэродромами для вертолетов, сообщает пресс-служба ЗВО.
"Полигоны Западного военного округа, расположенные в Московской, Ленинградской, Калининградской, Воронежской, Нижегородской, Смоленской, Брянской, Белгородской, Тамбовской, Курской областях, будут оборудованы 24 вертодромами. Вертодромы будут обеспечивать боевую подготовку соединений и воинских частей Балтийского флота, общевойсковых армий и танковой армии в ходе взаимодействия авиационных и сухопутных подразделений", - говорится в сообщении.
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Для оборудования вертолетных площадок на общевойсковых полигонах военнослужащие инженерно-аэродромных подразделений Ленинградской армии ВВС и ПВО применят металлические аэродромные плиты, произведут укатку грунта до определенной плотности и развернут оборудование, обеспечивающее полеты.
"Ряд вертодромов также получит необходимую инфраструктуру: полевые командно-диспетчерские пункты, метеостанции, топливо-заправочные комплексы, пункты технического обслуживания, специальное освещение и противопожарные системы", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что вертодромы будут принимать все типы транспортных и боевых вертолетов, находящихся на вооружении Западного военного округа.
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Западный военный округ (ЗВО)РоссияБезопасность
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