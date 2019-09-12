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РИА Новости

Бывшего инспектора ГИБДД будут судить после гибели водителя под Воронежем

12:38 12.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 12 сен - РИА Новости. Бывший инспектор отдела ГИБДД предстанет перед судом за то, что, нарушив правила, столкнулся в Воронежской области с легковым автомобилем, водитель которого погиб, а пассажир получил тяжелые травмы, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.
"Следствием установлено, что 20 апреля 2019 года около 23 часов 20-летний инспектор ОГИБДД по Острогожскому району Воронежской области, управляя автомобилем марки ВАЗ 21013, нарушил правила дорожного движения при пересечении нерегулируемого перекрестка в городе Острогожске и допустил столкновение с автомобилем марки ВАЗ 21124 под управлением 21-летнего водителя", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в результате ДТП водитель ВАЗ 21124 погиб на месте, а 23-летний пассажир получил тяжелые травмы.
В отношении 20-летнего инспектора было возбуждено дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
"Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания потерпевшего, свидетелей, заключения проведенных судебных экспертиз... в связи с чем утверждено обвинительное заключение, и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - цитирует следственное управление и. о. руководителя Острогожского межрайонного следственного отдела СУСК России по Воронежской области Игоря Долгих.
Инспектор ГИБДД
Вчера, 12:29РИА Новости
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ГИБДД МВД РФСледственный комитет РФВоронежская областьРоссияПроисшествия
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