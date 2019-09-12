Бывшего инспектора ГИБДД будут судить после гибели водителя под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 12 сен - РИА Новости. Бывший инспектор отдела ГИБДД предстанет перед судом за то, что, нарушив правила, столкнулся в Воронежской области с легковым автомобилем, водитель которого погиб, а пассажир получил тяжелые травмы, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

"Следствием установлено, что 20 апреля 2019 года около 23 часов 20-летний инспектор ОГИБДД по Острогожскому району Воронежской области, управляя автомобилем марки ВАЗ 21013, нарушил правила дорожного движения при пересечении нерегулируемого перекрестка в городе Острогожске и допустил столкновение с автомобилем марки ВАЗ 21124 под управлением 21-летнего водителя", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в результате ДТП водитель ВАЗ 21124 погиб на месте, а 23-летний пассажир получил тяжелые травмы.

В отношении 20-летнего инспектора было возбуждено дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.